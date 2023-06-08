Gerek bebekleri gerekse çocukları bazı ciddi hastalıklardan korumak için düzenli olarak yapılan aşılar bulunmaktadır. BCG aşısı da bu aşılar arasında yer almaktadır. Pek çok kişi BCG aşısı hakkında bilgi sahibi olabilmek için arama motorları üzerinden birtakım araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için BCG aşısı nedir, çocuklarda BCG aşısı kaç doz, ne zaman yapılır, ateş yapar mı gibi soruların yanıtlarını derledik.

BCG Aşısı Nedir?

BCG aşısı, tıp alanında tüberküloz ismiyle karşımıza çıkan bir aşı türüdür. Tüberküloz son derece ölümcül bir hastalık olmakla birlikte verem adıyla da bilinen bir hastalıktır. Bu hastalık hava aracılığıyla bulaşan ve müdahale edilmediğinde ciddi sonuçlar doğuran bir akciğer hastalığı olarak tanımlanmaktadır. BCG aşısı yalnızca çocuklara yapılan bir aşı çeşididir. Yeni doğmuş bebeklere yapılması uygun değildir. Bu bağlamda BCG aşısı neden yapılır sorusu akıllara gelmektedir. Bu aşı verem yani tüberküloz hastalığına yakalanmamak için uygulanmaktadır. Çoğunlukla çocuklarda iki veya üçüncü aydan itibaren uygulanması gereken bir aşıdır. Tüberküloz harici solunum yollarıyla alakalı pek çok hastalığın giderilmesinde oldukça etkilidir. BCG aşısı deri altına enjekte yoluyla uygulanan bir aşıdır. Son dönemlerle bu aşıyla ilgili birçok ebeveyn BCG aşısı kaç doz diye merak etmektedir. Bu aşı tek doz olarak yapılmaktadır.

BCG Aşısı Ne Zaman Yapılır?

BCG aşısı çocukları verem hastalığından korumak için yapılan ve bu hastalığa karşı bağışıklık kazanılmasını sağlayan bir aşı çeşididir. Bu aşı genellikle çocuklarda üçüncü aydan itibaren uygulanmaktadır. Çocuklarla birlikte yetişkin bireylere de uygulanabilen bir aşıdır. Bu aşının koruma oranı yaklaşık olarak yüzde 80 civarındadır. Beş seneden on beş seneye kadar koruma özelliği sürebilmektedir. Günümüzde çok sayıda anne baba BCG aşısı ateş yapar mı sorusunun cevabını bulmaya çalışmaktadır. Bu aşıda istenmeyen yan etkilerin görülme sıklığı oldukça azdır. Ancak çocuğun bağışıklık sisteminin zayıf olması ya da aşının uygulanma şekli gibi bazı durumlarda nadirde olsa hafif yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu yan etkiler ortalama bir hafta içerisinde geçmektedir. BCG aşısı yan etkileri genel olarak şunlardır: