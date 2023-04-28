Bebeğe Emzik Nasıl Alıştırılır? Bebeklerde Emzik Kullanımı Ne Zaman Başlamalı, Kaç Günde Alışır?

Bebeğe emzik nasıl alıştırılır konusu anne-babaların merak ettiği sorulardan biridir. Bebekler emziğe nasıl alıştırılır veya emzik tutmayan bebeğe emzik nasıl tutturulur konuları bu kapsamda araştırılmalıdır. Bebekler emziğe kaç günde alışır sorusu, bilinçlenme açısından çok önemlidir. Bebeklerde emzik kullanımı ne zaman başlamalı sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bebeğe Emzik Nasıl Alıştırılır?

Bebeklerde emzik kullanımı çok önemlidir. Bebek, sürekli anne sütü almak ister. Bunun yanında bebek, belli bir süre sonra annesini emme konusunda bunaltabilir. Emzik, bebeğin bu konuda annesini kullanmasının önüne geçilmesini sağlar. Sağlıklı emzikler ile bebeğin karnı acıkmadan emme isteği tatmin edilebilir.

Bebek, sadece emme alışkanlığı için annesini isteyebilir. Bu da annenin meme uçlarında yara oluşmasına neden olur. Bebek düzenli olarak anne sütü almalıdır. Bunun haricindeki emme istekleri emzik ile geçiştirilebilir. Emzik, anne-babalar için çok önemli bir ekipmandır.

Emzik Tutmayan Bebeğe Emzik Nasıl Tutturulur?

Bebeğin emzik kullanımı kadar bebeğe emzik tutturulması da çok önemlidir. Bebek ilk etapta emziği almak istemeyebilir. Bebek emziği ağzından çıkarmaya çalıştıkça ısrarla bebeğe emzik vermek, bebeğin bu ekipmana alışması için faydalı olacaktır. Her ne kadar tavsiye edilmese de emziğin ucuna tatlı şeyler sürerek de emziği bebeğe kabul ettirebilirsiniz. Zaman içerisinde bebek emziğe alışacaktır. Bu da anne-babayı önemli ölçüde rahatlatacaktır.

Bebeğin ne zaman emzik kullanacağı anne-babanın gözlemine göre değişir. Genellikle bebek 2-3 aylık olunca emzik kullanımına başlanabilir.