Bebekler Ayda Kaç Kilo Almalı? Anne Sütü Alan Bebekler 1 Ayda Kaç Kilo Alır, En Az ve En Fazla Ne Kadar Olmalı?

Bebekler ayda kaç kilo almalı sorusunu araştırarak bebeklerin gelişim seviyesi düzenli şekilde takip edilebilir. Bunun için bebeklerin kilo alım tablosu baz alınmalıdır. Anne sütü alan bebekler ayda kaç kilo alır araştırması yapanların sayısı oldukça fazladır. Yapılan bilimsel çalışmaları inceleyerek bebeğiniz için en doğru beslenme programını uygulayabilirsiniz. Bebekler ayda en fazla kaç kilo almalı gibi merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Bebekler Ayda Kaç Kilo Almalı?

Bebeğiniz dünyaya geldikten sonra onunla ilgili ilk merak ettiğiniz soru, bebeğinizin kaç kilo doğduğudur. Bebek doğumhaneden çıktıktan sonra ilk olarak bebeğin boy ve kilosu ölçülür. Bebeğin olması gereken boy-kilo kriterine göre gelişim değerlendirilmeli ve buna göre bir beslenme programı takip edilmelidir.

Her bebeğin gelişim süreci ve gelişme seviyesi farklıdır. Bebeğin kendi kilosuna göre değerlendirilmesi gerekir. Bu kapsamda bebeğin kilosuna göre aşağıdaki kriterleri baz alabilirsiniz.

Erkek bebeğiniz 5 aylık olduğunda doğum kilosunun yaklaşık 2 katına, 1 yaşına geldiğinde ise doğum kilosunun 3 katına ulaşmış olmalıdır.

Kız bebeklerde kilo alma hızı biraz daha yavaştır. Örneğin bebeğin doğum kilosunun 3 katına ulaşması yaklaşık 15 ayı bulabilir.



Bebekler Ayda En Fazla Kaç Kilo Almalı?

Bebeğin sağlıklı şekilde büyüdüğünü anlamak adına hangi dönemde kaç kilo aldığını takip etmeniz gerekir. Bebeğin gelişim sürecine göre aşağıdaki şekilde kilo alması gerektiğini söyleyebiliriz.

Yenidoğan bebeklerin vücudunda ödem olabilir. Bu nedenle ilk etapta bebekler kilo verebilir.

Bebeğin doğum kilosuna ulaşması yaklaşık 2 haftayı bulacaktır.

0-3 aylık bebekler haftada ortalama 140-200 gr kilo almalıdır.

3-6 ay arasındaki bebeklerde ortalama kilo alımı 105 ila 147 gr arasındadır.

6-12 ay arasındaki bebekler haftada 70-91 gr arasında kilo alırlar.

Ay ay bebeğin hangi kilo seviyesinde olması gerektiğini takip etmek adına bebeğin boy-kilo tablosunu takip etmenizde fayda vardır. Bu tabloya internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hamileliğin ne zaman sonlandığı, doğal olarak bebeğin kaç kilo doğduğunu da belirler. Beklenen zamanda doğan bebekler erken doğanlara nazaran daha kilolu olurlar. Çünkü anne karnındaki bebeklerde sürekli bir gelişim ve kilo alımı söz konusudur. Bebeklerin boy ve kilo gelişimini belirleyen farklı hususlar da vardır. Bu kapsamda aşağıdaki hususları dikkate alabilirsiniz.