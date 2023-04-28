Bebekler Nasıl Yatırılmalı? Yenidoğan Bebek Kafa Şekli İçin Nasıl Yatırılır, Sırt Üstü Mü, Yan Mı?

Bebekler nasıl yatırılmalı konusu sağlık kapsamlı merak edilir. Bebeklerin kafa şekli için nasıl Yatırılmalı sorusuna cevap bularak bu konuyu araştırabilirsiniz. Yenidoğan bebek nasıl yatırılır konusunu çok sayıda kaynaktan inceleyebilirsiniz. Bebek uyurken kafası nasıl olmalı veya bebekler kaç aya kadar sırt üstü yatılır sorularını bilimsel kaynaklardan incelemeniz daha uygundur. 1 aylık bebek yan yatar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bebekler Nasıl Yatırılmalı?

Bebeğin beslenmesi kadar uyuma şekli de çok önemlidir. Bebeğin doğru pozisyonda uyuması, sağlıklı yetişmesinin yanında emniyet kapsamında da üzerinde durulması gereken bir husustur. Bebeğin yatırılması ile ilgili aşağıdaki esaslar dikkate alınmalıdır.

Bebek yan yatırılmalıdır.

Bebeği yüzü yerde olacak şekilde yatırmak, bebeğin nefes almasını engeller.

Bebek yatarken yanında emzik zinciri, fazladan yastık ya da kumaş olmamalıdır.

Bebeğin başını desteklemek için 30 cm yüksekliğinde yastık kullanılabilir.

Bebeklerin Kafa Şekli İçin Nasıl Yatırılmalı?

Yenidoğan bebekler yan yatmayı reddedebilir. Bu bebekleri sırt üstü yatırmak daha uygundur. 2-3 aylık olan bebek yan yatırılmaya başlanmalıdır. Yan yatmak en sağlıklı ve emniyetli yatma pozisyonu olmasına rağmen düz de yatırılabilir. Bunun yanında yenidoğan bebekler yastığa ihtiyaç duymaz. Bu nedenle yatağa düz şekilde yatırılabilir. 2-3 aylıktan itibaren bebeklerde 30 cm yüksekliğinde yastıklar kullanılabilir. Yastığın da orta sertlikte olması tavsiye edilir.