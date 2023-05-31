Konak, çoğunlukla bebeklerde görülen ancak hassas bir deri yapısına sahip yetişkin bireylerde de oluşabilen bir cilt rahatsızlığıdır. Sıklıkla yeni doğan bebeklerde bu rahatsızlığa rastlanılmaktadır. Birçok anne ve baba konak sorununun neden olduğunu merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için bebeklerde konak neden olur, yeni doğan bebeklerde konak sebepleri nelerdir gibi soruların yanıtlarını derledik.

Bebeklerde Konak Neden Olur?

Konak hastalığı en sık yeni doğan bebeklerde görülmektedir. Özellikle kafa derisinde ortaya çıkan bu rahatsızlık, pullu bir görüntüye sahip olduğu için egzama sorunuyla da karıştırılabilmektedir. Ancak egzamadan ayırt edilebilecek birçok farklı belirtiye sahiptir. Bu belirtiler arasında kızarıklık, kaşıntı, gri, beyaz ya da sarı tonlarında kalın pullarla kaplı bir görüntü, yağlanmış bir cilt yer almaktadır. Bazı durumlarda konakla birlikte yağlı bir görüntü yerine kuru bir cilt görüntüsü de ortaya çıkabilmektedir. Birçok ebeveyn bebeklerin kafasında konak neden oluşur sorusunun cevabını merak eder. Konak hastalığı yeni doğan bebeklerin sıklıkla saçlı derisinde meydana gelse de bazı durumlarda kaş, burun, koltuk altı, alın gibi bölgelerde de görülebilir.

Yeni Doğan Bebeklerde Konak Sebepleri Nelerdir?

Konak çoğunlukla bebeklerde görülebilen ve ciddi bir sorun teşkil etmeyen bir cilt rahatsızlığıdır. Yeni doğan bebeklerde ilk aydan altıncı aya kadar görülebilen bir cilt problemidir. Bebekler dünyaya gözleri açtıklarında dışarıdan gelen tüm olumsuz durumlara karşı savunmasız olurlar. Fazlasıyla hassas bir cilde sahip oldukları için pek çok farklı hastalığa daha çabuk yakalanırlar. Konak probleminde çoğu zaman herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duyulmaz. Çünkü bu deri hastalığı kendi kendine geçebilmektedir. Konak hastalığına sebep olan birçok faktör bulunmaktadır. Yeni doğan bebeklerde konak sebepleri genel olarak şu şekildedir:

Anneden bebeğe geçen hormonların etkisi sonucu oluşabilmektedir.

Aşırı yağ üretimden kaynaklı konak problemi ortaya çıkabilir. Bu yağ sebum olarak adlandırılmaktadır.

Yeni doğan bebeklerde görülen konak hastalığı çoğunlukla tehlikeli değildir. Ancak kaşıntılar devam ederse, kızarıklar çoğalırsa veya kabuklu bölgelerde herhangi bir kanama meydana gelirse vakit kaybetmeden bir uzmana danışılması önerilmektedir.