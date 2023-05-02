Bebeklerde Yastık Kullanımı Ne Zaman Başlar? Bebekler Ne Zaman Yastık Kullanmalıdır?

Bebeklerde yastık kullanımı, bebek sağlığı kapsamında incelenmesi gereken bir konudur. Bebekler ne zaman yastık kullanır sorusunun cevabı bilinerek konunun ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki, bebeklerde yastık ne zaman kullanılmalı? Yastık kullanımı ile ilgili en doğru zaman tespit edilerek bebeğin gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Yeni doğan bebek yastığı nasıl olmalı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bebeklerde Yastık Kullanımı

Bebeklerde yastık kullanımı, hassasiyetle incelenmesi gereken bir konudur. Yeni doğan bebeklerin yastık kullanması tavsiye edilmez. Bebek 1 yaşına gelene kadar da yastık kullanımı uygun değildir. Bu döneme kadar bebeğin düz bir zeminde yatması tavsiye edilir.

Bebek 12 aylık olduğunda yastık kullanımına geçilmesi çok daha uygundur. Yastık kullanımının yerine, bebeğin başının alt kısmına yumuşak bir nesne koymak da uygun bir seçim olabilir. 1 yaşını geçen bebeğin sabit bir yastık ile uyuması çok daha uygundur. Yastık seçiminde de bebekte hijyen kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.

Yeni Doğan Bebek Yastığı Nasıl Olmalı?

Yeni doğan bebeğin yastık kullanımına gerek yoktur. Bazı durumlarda ebeveyn, bebeğin yastıksız uyuması ya da yatması halinde rahatsız olduğunu düşünür. Halbuki konu ile ilgili uzman görüşleri, bebeğin 1 yaşına kadar yastık kullanmaması yönündedir. Bebeğin başının desteklenmesine 1 yaştan sonra başlanmalıdır. Bebeğin gelişimi için yastık kullanılmaması çok daha uygundur. 1 yaşından sonra yastık seçiminde de bebek cildinin hassasiyeti göz önünde bulundurulmalıdır.