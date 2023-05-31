Bebeklerde Yeşil Kaka Neden Olur? Emen Bebeklerde Koyu Yeşil Kaka Ne Anlama Gelir, Nedenleri Neler?

Genellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı sonucu oluşan bir problem olsa da birçoğu, bebeklerde yeşil kaka neden olur diye sorar. Bir hastalık olmasından korkanlar için emen bebeklerde yeşil kaka nedenleri merak uyandırıcıdır. 3 aylık bebeğin kakası neden yeşil olur öğrenmek isteyenler için başlıca nedenleri içinde, enfeksiyonlar, hastalıklar, yetersiz beslenme, alerji ve gaz yer alır. 4 aylık bebeklerde koyu yeşil kaka neden olur? İşte ayrıntılar…

Bebeklerde Yeşil Kaka Neden Olur?

Anne ve babaları endişelendirse de bebeklerde görülen yeşil dışkı sanıldığı kadar tehlikeli bir durum değildir. Özellikle yenidoğanların hemen hepsinin dışkıları bu renktedir. Bunun temel nedeni ise sindirim sistemlerinin gelişmiş olmamasıdır. 3 ve 4 aylık olan çocukların yeşil dışkılaması aslında normal kabul edilen bir durumdur. Herhangi bir sorunu işaret etmemesine ek olarak bazen de ishal, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, formül mamaların tüketimi ve ilaç kullanımına bağlı olarak oluşabilir.

Sadece anne sütü ile beslenmiş olan 4 aylık bir bebeğin dışkısı sarı renkte olur. 4. aydan sonra çocuğun karaciğeri daha fazla safra salgısı üretmeye başlar. Bağırsağa ulaşan bu salgı ile birlikte dışkı koyu bir renk alır ve yeşile döner. Öte yandan emen bebeklerin yeşil dışkılaması, anne sütündeki bir maddeye karşı alerjilerinin olduğunun göstergesi de olabilir. Anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda başvurulan bazı mamalar, yeşil sebzeler veya farklı maddeler içerdiğinden dolayı dışkı rengini etkiler. 1 yaşından itibaren verilen inek sütü, bazı çocuklar için alerjik reaksiyonlara ve dışkının yeşil olmasına neden olabilir. Bebeklerin diş çıkarmaya başlaması, ağız içinde salya üretiminin artmasına ve fazla balgam yutulmasına zemin hazırlar. Mide ve bağırsak tarafından işlenen bu salgı ise dışkının yeşile dönmesine sebep olur.

Bebeklerde Yeşil Kaka Nasıl Tedavi Edilir?

Genel olarak bebeklerin sağlığı açısından tehlikeli kabul edilmeyen yeşil dışkının tedavi edilmesine çoğunlukla gerek yoktur. Çünkü tek başına bir hastalık değil, farklı bir sorunun semptomudur. Beslenme, alerji, hastalık veya farklı bir nedenden olup olmadığını anlamak için mutlaka bir uzmana danışmakta yarar vardır. Bunun haricinde bebeğin ishal olmamasına ve midesini üşütmemesine dikkat edilmelidir. Düzenli olarak emzirmek, hem ishali önler hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. İshalden kaynaklı sıvı ve mineral kaybını telafi etmek için bol su içirilmelidir. Mama alırken içerisinde neler olduğu mutlaka incelenmeli ve bebeğin yaşı göz önünde bulundurularak uygun olan tercih edilmelidir. Doktor onayı olmadan hiçbir ilaç veya antibiyotik verilmemelidir.