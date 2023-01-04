Bebeklerin anne karnında tekme atmasının gizemi çözüldü! Meğer çok özel bir anlamı varmış...

Tokyo Üniversitesi'nden bir profesör olan çalışmanın baş yazarı Hoshinori Kanazawa, "Kendiliğinden hareket sırasında bebeklerin hareketlerinin 'gezinmesine' ve çeşitli duyu-motor etkileşimlerini sürdürmelerine şaşırdık' dedi. "Biz bu olguya 'duyu-motor gezinme' adını verdik.

Journal of the Royal Society Interface'de yayınlanan önceki araştırmaya göre, rahimdeki ortalama tekme 4,5 kilogramdan fazla bir kuvvet içerebilir. Bu durum bilim insanlarını da şaşırtmıştır. Bununla birlikte, yeni vaka çalışması modeli, bu fiziksel aktivitenin aslında bebeğin vücudunu kontrol etmeyi öğrenmesine nasıl yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma ekibi, tümü 10 günden küçük olan 12 sağlıklı yenidoğanın ve yaklaşık 3 aylık 10 küçük bebeğin eklem hareketlerini kaydetmek için hareket yakalama teknolojisini kullandı.