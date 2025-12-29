Bel ağrısı sandığınız kadar masum değil! Kalıcı hasara yol açabilir

"BEL AĞRISI 40 YAŞ ÖNCESİNDE BAŞLAR" Dr. Ertürk, ankilozan spondilitin en önemli belirtisinin 3 aydan uzun süren bel ağrısı olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi: "Bel ağrısı 40 yaş öncesinde başlar, dinlenmekle ortaya çıkar, hareketle azalır ve ağrı kesici ilaçlara iyi yanıt verir. Sabahları 30 dakikayı geçen tutukluk da sık görülen bir bulgudur. Hastalarda gözde üveit atakları, ağızda aftlar, ciltte sedef bulguları, bağırsakta kronik ishal, eklem ağrısı, diz ve ayak bileğinde hassasiyet, topuk ağrısı, halsizlik ve gece terlemesi gibi belirtiler de görülebilir."

Hastalığın ilerlemesini engellemek ve yaşam kalitesini artırmak için iltihabı önleyici ilaçlar ve biyolojik tedaviler kullanıldığını ifade eden Ertürk, düzenli egzersizlerin hareket kısıtlılığını yavaşlattığını ve omurganın esnekliğini korumaya yardımcı olduğunu anlattı.