Bel ağrısı sandığınız kadar masum değil! Kalıcı hasara yol açabilir

Uzm. Dr. Zeynep Ertürk, özellikle 40 yaş altı erkekleri tehdit eden hastalığa dikkati çekerek, bu ağrının omurga romatizması olabileceğini belirtti.
Ankilozan spondilitin, gençlerin hastalığı olduğunu aktaran Ertürk, "Omurga ve büyük eklemleri tutabilen kronik iltihaplı bir hastalıktır. Bu hastalık sinsi ilerler ve tedavi edilmezse omurgada kalıcı hareket kısıtlılığına yol açabilir." ifadelerini kullandı.
Ertürk, hastalığın omurga ve özellikle sakroiliak eklemiyle omuz, kalça gibi büyük eklemleri tuttuğunu belirterek, hastalığın Türkiye'de görülme sıklığının binde 1-2 civarında değiştiğini ve daha çok 20-40 yaş arası genç erişkinlerde görüldüğünü kaydetti.
Erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha fazla ortaya çıktığını vurgulayan Ertürk, "Hastalık genetik yatkınlığı olan kişilerde çevresel tetikleyicilerle birlikte bağışıklık sistemi aşırı tepki vererek kendi dokularına saldırmaya başlar. Bu tetikleyiciler arasında enfeksiyonlar, mevsim geçişleri, sigara, stres, beslenme, obezite ve D vitamini eksikliği yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"BEL AĞRISI 40 YAŞ ÖNCESİNDE BAŞLAR"
Dr. Ertürk, ankilozan spondilitin en önemli belirtisinin 3 aydan uzun süren bel ağrısı olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:
"Bel ağrısı 40 yaş öncesinde başlar, dinlenmekle ortaya çıkar, hareketle azalır ve ağrı kesici ilaçlara iyi yanıt verir. Sabahları 30 dakikayı geçen tutukluk da sık görülen bir bulgudur. Hastalarda gözde üveit atakları, ağızda aftlar, ciltte sedef bulguları, bağırsakta kronik ishal, eklem ağrısı, diz ve ayak bileğinde hassasiyet, topuk ağrısı, halsizlik ve gece terlemesi gibi belirtiler de görülebilir."
Hastalığın ilerlemesini engellemek ve yaşam kalitesini artırmak için iltihabı önleyici ilaçlar ve biyolojik tedaviler kullanıldığını ifade eden Ertürk, düzenli egzersizlerin hareket kısıtlılığını yavaşlattığını ve omurganın esnekliğini korumaya yardımcı olduğunu anlattı.
Ertürk, sigaranın mutlaka bırakılmasını ve vitamin takviyelerinin ihmal edilmemesi gerektiğini kaydederek, "Düzenli doktor kontrolleri de tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. ankilozan spondilit erken tanı ve teşhisle yönetilebilen bir hastalıktır. Bel ağrısı 40 yaş öncesi başlayan ve dinlenmekle artan kişiler mutlaka bir uzmana başvurmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.