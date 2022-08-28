Belirtisi nadir ve teşhisi zor! Dayanılmaz ağrılara neden olan o hastalık...

19 yaşındaki Beyzanur Yetkiner, 5 yaşından beri çektiği ağrılarından 13 yıl sonra aldığı teşhis ve yapılan ameliyatla kurtuldu. Yıllar boyu birçok hastaneye gitse de bir türlü teşhis konamayan kızın, çok nadir görülen bir hastalık olan "fındıkkıran sendromu" yaşadığı öğrenildi. Rahatsızlığı dolayısıyla ameliyat olması gereken kızın doktor arayışı ise Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Sabit Sarıkaya ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla son buldu.

DHA Giriş Tarihi: 28.08.2022 10:51 PAYLAŞ ABONE OL

İstanbul'da yaşayan hemşirelik birinci sınıf öğrencisi Beyzanur Yekiner (19), 5 yaşından beri şiddetli böbrek ve karın ağrısı, idrarında kan gibi belirtilerle doktor doktor dolaştı. Senelerce ilaç tedavileri gördü sürekli idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşı ile mücadele etti ama hastalığının değil tedavi edilmesi, tam teşhisi bile konamadı. Tam 13 yıl boyunca 6-7 tane hastane dolaşan, onlarca doktora görünen genç kıza geçen yıl yapılan anjiyo ile nihayet teşhis konulabildi. Ona yıllardır hayatı işkence haline getiren hastalığının sol böbrek toplardamarının aort ve buradan çıkan bağırsak atardamarı tarafından sıkıştırılması sonucu gelişen "fındıkkıran sendromu (nutcracker hastalığı)" olduğu ortaya çıktı. Tedavisi için ameliyat gerekiyordu. Ancak çok riskli bir operasyon olması nedeniyle hiçbir cerrah ameliyata yanaşmadı. Yekiner, 1 yıl da ameliyatı yapacak cerrah bulabilmek için uğraştı.Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Sabit Sarıkaya ve ekibi tarafından geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuşan Yekiner, yıllardır çektiği dayanılmaz ağrılarından da bir anda kurtuldu.

"BU BELİRTİLERE ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"

Doç. Dr. Sarıkaya, 5 yaşından beri doktor doktor dolaşıp bir türlü teşhis alamayan Yekiner'in hastalığının çok nadir belirti verdiğine işaret ederek, "1992'den beri cerrahım, ilk kez "fındıkkıran sendromu" olan bir hasta ameliyat ettik. Belirti göstermesi çok nadir, teşhisi o nedenle zor. Çocukluk çağında nedeni bilinmeyen yan ağrısı ve idrarda kan gibi belirtiler, tedavilere rağmen geçmiyorsa, akla bu sendrom da gelmeli ve ona göre tetkikler yapılmalı" dedi. Doç. Dr. Sarıkaya, şunları söyledi: "Hastamız sol yan ağrısı ve hematüri yani idrarında kan ve protein kaçağı şikayetleriyle geldi. Hastalık nutcracker sendromu olarak tanımlanmış bir hastalık. Türkçesi fındıkkıran olarak geçiyor. Aorta dediğimiz vücudun en büyük damarıyla ondan çıkan bağırsak damarının arasına, soldaki böbreğin toplardamarının sıkışması nedeniyle oluşuyor. Bu da idrarda kan (hematüri), protein kaçağı ve aynı zamanda şiddetli yan ağrısı, karın ağrısı şikayetlerine yol açıyor. Bu hastalık genellikle çocukluk döneminden itibaren görüldüğü için özellikle tedavilere rağmen idrarında kan görülen çocuklara çok dikkat etmek ve hekimler olarak fındıkkıran sendromunu da aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Zaten yapılan bilimsel araştırmalarda da çocukluk çağında sebebi açıklanamayan hematüri olan çocukların yüzde 30'unda sol böbrek damarlarının fındık kırıcı alet gibi sıkıştırıldığı görülmüş. Böbreklerde ileriki dönemlerde fonksiyon bozukluğu başlıyor, kişi böbreğini kaybetmeye kadar gidebiliyor"