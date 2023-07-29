Benlerinize sakın bunu yapmayın! Ölümcül riski var...

Geçtiğimiz günlerde yüzde oluşan leke ve ben oluşumu ile ilgili Türk Dermatoloji Derneğinin bir paylaşımının olduğunu ifade eden Yeşilova, "Ülkemizde bu kozmetik işlemleri, ekseriya merdiven altı yapılmaktadır. İşin hiçbir zaman eğitimini görmemiş ve sırf ticari kaygılardan ötürü, insanların benleri iyi mi kötümü veya uygulama sonrası cilt altında bunun kalıntıları kaldı mı kalmadı mı hiçbir bilgiye sahip olmayan insanlar tarafından yapılmasını, ya da Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış çeşitli cihazların uygulanması sonrası yapılan işlemleri katiyen önermiyoruz. Çünkü bizim için insanların cildi önemli. Biz herhangi bir ciltte bir oluşum olduğu zaman mutlaka dermatolojik muayenesinin yapılmasını öneriyoruz. Benlerin yüzde 90'ının üzerinde eğer kişide de kozmetik kaygı varsa cerrahi olarak alınması taraftarıyız ama katiyen vatandaşlara merdiven altı bu tür işlemleri önermiyoruz" dedi.