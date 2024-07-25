Beslenme uzmanı açıkladı: Ispanağın yanında bunu tüketin! Bütün hücrelerinizi yenileyecek...

"Bu vitamini çinko ile birlikte kullandığımızda yani kuru baklagil, hayvansal gıdalar ile birlikte kullandığımızda göz sağlığı açısından çok daha zengin bir vitamin elde etmiş oluyoruz ve bu vücudumuz için çok fazla fayda sağlayacaktır. Biliyoruz ki yeşil çay antioksidanlar bakımından oldukça zengin ve bunu limonla birlikte tükettiğimizde antioksidan miktarını oldukça arttırmış ve vücudumuz için yine aynı şekilde fayda sağlamış olacağız. Hepimizin bildiği zerdeçal aslında içerisinde bulunan kurkumin tarafından antioksidan içeren bir bileşik barındırıyor. Bunun da karabiberin içerisindeki piperin ile birlikte aslında biyo yararlılığını arttırmış olacağız."

"Zeytinyağıyla hafif bir ısı ile birlikte aslında zerdeçalın içerisindeki bu kurkumin antioksidan içeriği yüksek olan bileşik ile aslında biyo yararlılığını arttırmış olacağız. Bir diğeri ise domates ve zeytinyağı. Domatesin içerisinde bulunan likopen çok güçlü bir antioksidan içeriğine sahip ve yağda çözünüyor. Bunun için de domatesi zeytinyağı ile birlikte kullandığımızda likopenin aslında emilimini arttırıyoruz. Vücudumuz için de müthiş bir antioksidan bulundurmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.