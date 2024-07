Beslenme uzmanı açıkladı: Ispanağın yanında bunu tüketin! Bütün hücrelerinizi yenileyecek...

"Bu besin grubunu C vitamini ile birlikte tükettiğimizde demirin emilimini oldukça arttırmış oluyoruz. Demire et ve baklagiller olarak örnekler verebiliriz. C vitamini açısından ise narenciyeler, bol limonlu salatalar, kırmızı ve yeşilbiberleri kullanabiliriz. Bir diğeri ise yağda çözünen A,D,K vitaminleridir. Bu A,D,K vitaminlerinden A vitamini kırmızı ve turuncu sebzelerin içinde bulunur. D vitamini ise oldukça yağlı balıkların içerisinde bulunmaktadır. K vitamini de yeşil sebzelerin içinde bulunur. Bunların zeytinyağı, avokado, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar ile birlikte tükettiğimizde de vücudumuzdaki emilimini arttıracağız" dedi.