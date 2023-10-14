Beslenme uzmanı kalbinizi korumak için tüketmeniz gereken 5 gıdayı sıraladı! Çikolata ise listenin başında yer alıyor…

İngiliz Kalp Vakfı, yetişkinlerin yarısından fazlasının yaşamları boyunca bir kalp veya dolaşım sorunu geliştireceğini tahmin ediyor. Daha da kötüsü, koroner kalp hastalığı da dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar dünyanın en büyük ölüm nedeni olarak kabul ediliyor.
Beslenme Uzmanı Claudia Le Feuvre, yaşlandıkça kalbinizi sağlıklı tutmak için beş "en iyi" yiyeceği söyledi.
Şöyle dedi: "Beslenme, kalp hastalıklarını ve kalp krizlerini önlemede anahtardır."
BİTTER ÇİKOLATA
Zengin ama lezzetli bir tada sahip olan bitter çikolata, kan basıncını ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek flavonoidlerle doludur.
Beslenme uzmanı, bu sağlık sorunlarının her ikisinin de kalp hastalığına zararlı zemin hazırlayabileceğini açıkladı.
"Bitter çikolatanızda yüzde 85'in üzerinde kakao düzeyi arayın, bu da düşük şeker ve düşük süt içeriği anlamına gelmektedir" diye ekledi.
YULAF
Beta-glukan olarak bilinen çözünebilir liflerle dolu olan yulafın, kardiyovasküler sorunların önemli bir öncüsü olan yüksek kolesterol seviyelerini düşürdüğü kanıtlanmıştır.
Le Feuvre şunları söyledi: "Yulafı beslenmenize dahil etmenin iyi bir yolu, kahvaltıda yulaf lapası yemektir.
"Süt veya bitki sütü kullanabilir ve daha da lezzetli hale getirmek için taze meyve, keten tohumu, baharat ve diğer kuruyemiş ve tohumlar gibi her türlü güzel ekstrayı ekleyebilirsiniz."
FASULYE
Yulaf gibi fasulye de kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek harika bir lif kaynağıdır.
YEŞİL SEBZELER
Uzmana göre, güçlü bir antioksidan içeriğine sahip olan lahana, brokoli ve ıspanak, beslenmenize kalp açısından sağlıklı bir başka katkıdır.
KURUYEMİŞLER
Küçük yiyecekler sağlıklı yağlar ve vitaminlerle dolu oldukları için lezzetli bir atıştırmalıktan daha fazlasını sunarlar.
Le Feuvre, bu besin içeriğinin iyi kolesterolünüzü artırırken kötü kolesterolünüzü düşürebileceğini açıkladı.