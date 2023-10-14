Beslenme uzmanı kalbinizi korumak için tüketmeniz gereken 5 gıdayı sıraladı! Çikolata ise listenin başında yer alıyor…

İngiliz Kalp Vakfı, yetişkinlerin yarısından fazlasının yaşamları boyunca bir kalp veya dolaşım sorunu geliştireceğini tahmin ediyor. Daha da kötüsü, koroner kalp hastalığı da dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar dünyanın en büyük ölüm nedeni olarak kabul ediliyor.