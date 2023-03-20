Beta Glukan Faydaları Neler? Beta Glukan Nedir, Ne İşe Yarar ve Neye İyi Gelir?

Güçlü bir bağışıklık sistemi için son zamanlarda beta glukan nedir sorusu sıklıkla araştırılmaktadır. Çünkü sağlıklı bir bünyeye sahip olmak isteyen kişiler beta glukan faydaları neler bilmek isterler. Siz de bu kişilerdenseniz eğer haberimizi okumanızı tavsiye ederiz. Çünkü haberimizde beta glukan ne işe yarar, neye iyi gelir sorularının cevaplarını bulabilirsiniz. İçeriğimizin kalan kısmına inerek beta glukan nedir konusu hakkında edindiğimiz bilgilere detayları ile ulaşabilirsiniz.

Beta Glukan Nedir?

Beta glukan ekmek mayasının hücre duvarından elde edilen bir besin takviyesi olup kepek, buğday, arpa ve diğer kepekli tahıllar ile maitake ve reishi mantarları beta glukanın kaynağıdır. Bu içerikleri oluşturan hücre duvarlarından beta glukan üretilerek sağlığımıza sayısız yararı olan besin takviyesi elde edilmektedir. Beta glukanlar insan vücudu tarafından üretilmeyen, maya, mantar ve tahılların hücre duvarlarından izole edilen immünomodülatör etkiye sahip olan yan ürünler olup prebiyotik ile benzer etki göstererek mikrobiyomu desteklemektedirler. Bu yüzden sağlığımız için önemli yan ürünlerdir.

Beta glukanlar glikoz monomerlerinden oluşan nişasta olmayan polisakkaritlerdir. Bazı besinlerin hücre duvarında bulunur ve lifli bir yapıya sahiptir. Diyetle alınabilen bu polisakketitin sağlık üzerine pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Kolesterol ve yağ içermezler. Buna ek olarak vitamin, lif ve antioksidan içeriğinden oldukça zengindirler. Ayrıca lifli yapı bağırsak bakterilerini besler ve mikrobiyom yapılanmasını da destekler. Beta glukan besinlerin içeriğinde daha çok çözünebilen formda bulunmaktadır. Fakat çözünmeyen formunun bağışıklık sistemine sağlığa olumlu etkileri daha fazladır. Bu formu takviye olarak alınabilir.

Beta glukanın bağışıklık sistemine, kalp ve damar sağlığına, kolesterol seviyesinin düzenlenmesine katkı sağlamaktadır. Beta glukan, sindirimi kolay bir diyet lifi olması sayesinde kilo kontrolünde ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde sıkça tercih edilmektedir. Doğal bir besin takviyesi olan beta glukanı günlük beslenme düzeninize dahil ederek sağlıklı bir bünyeye, sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olabilirsiniz.

Beta Glukan Faydaları Neler?

Beta glukanın soğuk algınlığı, grip, fibromiyalji, otoimmün hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir. Ayrıca bunlara ek olarak pek çok faydası bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

• Kanser: Araştırmalar yulaftan elde edilenin kanser hücrelerine karşı öldürücü etki sağladığı yönündedir. Hücrelerde oksidatif hasarı azalttığı bilinmektedir. Ayrıca sağlıklı hücrelere herhangi bir zarar vermeden doğrudan kanser hücrelerini etkilemektedir. Shitake mantarından elde edilen formu ise mide ve kolorektal kanser tedavisinde faydalıdır. Akciğer kanseri, kolorektal kanser, meme kanseri, prostat kanseri gibi birçok kanser tedavisinde de etkilidir. Araştırmalar kanserli bireylerde alımının hayat kalitesinde artış sağladığını göstermektedir

• Diyabet: Yapılan araştırmalar kan şekeri dengesini sağlayarak insülin direnci ve diyabete karşı koruyucu etki sağlayabileceği yönündedir. Gastrik boşalmayı, sindirimi ve emilimi yavaşlatarak kan glikoz düzeyini kontrol altına alır. Özellikle kilolu bireylerde insülin salınımını azalttığı bilinmektedir. Tip 2 diyabeti olan bireylerde beta glukan alımı hba1c seviyelerini düşürmektedir.

• Yüksek Tansiyon: Obez hastaların ve hipertansiyonu olan hastaların kan basıncını düşürdüğü bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda yulaftan elde edilen formunun sistolik ve diyastolik basınçta düşüş sağladığı ortaya çıkmıştır.

• Kolesterol ve kalp sağlığı: Kandaki LDL ve total kolesterol değerlerini düşürerek kalp sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca 1997 yılında FDA yulaftakinin kardiyo vasküler hastalıkların riskini azalttığını onaylamıştır. Buna ek olarak yulaf, arpa gibi besinlerin tüketimi ile günlük en az 3 gr alımını önermiştir.

• Mikrobiyom sağlığı: Bu madde içeriği yüksek gıdaların tüketildiğinde bağırsak sağlığı açısından faydalı kısa zincirli yağ asitleri üretilmektedir. Sindirim sisteminin yapıtaşı olan bağırsaklarınızın sağlığı için bu maadeyi içeren gıdalara diyetinizde daha sık yer verebilirsiniz.

• Cilt sağlığı: Beta glukan içeren takviyeler ile cilt güzelliğini de desteklemek mümkün. Böylece hassas ciltler dış etmenlerin olumsuzluklarına karşı koruma altına alınabilir. Antioksidan yönünden zengin bir takviye olan beta glukanlar cildin daha kısa sürede yenilenmesini, nem kazanmasını sağlıyor. Aynı zamanda ince çizgilerin oluşmasını önlüyor.

• Bağışıklık sistemi: Beta glukan takviyesi almak akyuvar hücrelerinin daha etkin hale gelmesini sağlar. Böylece vücudun virüs ve bakterilerle olan mücadelesini kazanmasını kolaylaşır. Grip, soğuk algınlığı, üst solunum yolu hastalıkları, yorgunluk, enfeksiyon ve alerjiye karşı beta glukan kullanmak bünyenizin korur.