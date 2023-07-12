Beyin kanaması ve inmeye davetiye! Bu saatte çıkmayın...

Bir diğer durum; aşırı terlemeye bağlı olarak 'eloktrolit' dediğimiz sodyum benzeri maddelerin azalması. Bu da en çok kaslarda kramp, kasılma ve ağrılarla kendini gösteren bir tablo oluşturmaktadır. Bu yüzden biz genelde aşırı sıcağa maruz kalanlarda sıvı kaybını yerine koymaları için su içmeleri ile birlikte elektrolit yani tuz ve benzeri mineralleri de takviye etmelerini önermekteyiz. Sıcak özellikle dolaşım sisteminde bir değişime neden olmaktadır. Vücut iç organları, beslenmesi için kullandığı kanın bir miktarını cildimize giden damarlara vermektedir. Bu da dolaşan kan hacmini azaltmakta, kalbin organlara kanı daha fazla gönderebilmesi için daha fazla iş görmesine yol açmaktadır. Bu da özellikle kalp hastalığı, tansiyon gibi kronik hastalığı olanların sağlığını zorlayabilmektedir. Bu grup hastalarda tansiyon düşüklüğü, ritim bozukluğu gibi sağlık problemleri görülebilmektedir. Ayrıca herhangi bir kronik hastalığı olsun ya da olmasın sıcağa aşırı maruz kalması durumunda 'sıcak çarpması' dediğimiz tablo oluşabilmektedir. Bu tablo da genelde terleme ya da cilde giden kan akımının vücut sıcaklığını yeterince düşürememesi sonucunda oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.





'HIZLI BİR ŞEKİLDE ACİLE BAŞVURULMALI'

Dr. Alanlı, sıcak çarpması yaşayan vatandaşlara öncelikle bulundukları ortamdan daha serin bir yere geçmesini, dinlenmesini ve sıvı almasını önererek, "Ama bazen bu önerilerle kişilerin şikayetleri geçmiyor. Bu durumda kişilerin hızlı bir şekilde acil servise başvurmasını öneriyoruz. Acil servise başvurulduğu zaman öncelikle bu hastaların ısısını düşürmek için dışarıdan soğuk uygulama, buz ya da ıslak pamukla müdahale edilmektedir. Ayrıca hızlı bir şekilde damar yolundan sıvı verilerek vücudun sıvı kaybını ve eğer eşlik ediyorsa elektrolit kaybını damar yolu ile tedavi etmekteyiz. Bunun dışında daha ileri aşamalarda da ritim problemi ya da gerekiyorsa damar dolaşımının azalması, pıhtılaşma riski varsa onunla ilgili önlemler alınmalıdır" diye konuştu.