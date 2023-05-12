Beyin kapasitesini tek yudumla artırıyor! Hafızayı gençleştiren o çay...

Yeşil çayın kafein içeriği, kahveninkinden çok daha düşüktür. Yine de, umut verici olarak l-theanine ve epigallocatechin gallate (EGCG) adlı iki içerik sayesinde beyinde önemli bir aktivasyon ortaya çıkarabilir.

Ayrıca, EGCG beyninize kan-beyin bariyerinden girebilir. Yani beyniniz üzerinde faydalı etkiler gösterebilir ve hatta nörodejeneratif hastalıklarla savaşabilir. bununla birlikte daha fazla araştırma gereklidir.

Çalışmalar, l-theaninin gevşemeyi teşvik etmesinin yanı sıra dikkat oranını da artırdığı görüldü. 21 insan çalışmasının gözden geçirilmesinin ardından yeşil çayın, bir bütün olarak odaklanmayı, dikkatli ve hafızayı desteklediği tespit edildi.

KOMBUCHA

Kombucha, genellikle yeşil veya siyah çayın yanı sıra meyve veya bitkilerden elde edilen fermente bir çay türüdür. En büyük yararı ise probiyotik olarak bilinen faydalı bakterilerin bağırsaklarınızda etkili olmasını sağlamaktır.

Teorik olarak, iyi bir bağırsak sağlığı, beyninizde de iki yönlü bir iletişim hattı oluşturarak beyin işlevini artırabilir.