Beyin kapasitesini tek yudumla artırıyor! Hafızayı gençleştiren o çay...

Bazı içecekler, beyin fonksiyonlarınızı iyileştirebilecek antioksidanlar veya probiyotikler içerir. Böylece her daim ihtiyaç duyulan bileşikleri, tamamen doğadan temin edebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey, doğru ürünleri bir araya getirmek. İşte beyin kapasitenizi artıracak içecekler…
KAHVE
Kahve en çok tüketilen beyin fonksiyonu iyileştiren içeceklerin başında geliyor. Beyninizi etkileme kapasitesi bulunan klorojenik asit gibi bileşikler içerse de asıl faydasını kafeinden alır. Yapılan bir inceleme sonucunda kafeinin, yaklaşık 0,5-3 fincan kahveye eşdeğer olan 40-300 mg dozlarda odaklanmayı, uyanıklığı, reaksiyon süresini ve hafızayı iyileştirebileceğini kaydetti.
Kahve ayrıca Alzheimer hastalığına karşı da önemli bir koruma kalkanıdır. Bir haftalık yapılan bir çalışmada günde 5 fincan veya 500 mg kafein alımı, Alzheimer'ın önlenmesine ve tedavisine yardımcı olduğu keşfedildi. Fakat kafeinin günde 400 mg'a kadar güvenli olabileceğini bilmek de önemli. Çalışmaların daha fazla insan üzerinde denenmesi gerekliliği göz önünde bulundurulması gerekiyor.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çayın kafein içeriği, kahveninkinden çok daha düşüktür. Yine de, umut verici olarak l-theanine ve epigallocatechin gallate (EGCG) adlı iki içerik sayesinde beyinde önemli bir aktivasyon ortaya çıkarabilir.
Çalışmalar, l-theaninin gevşemeyi teşvik etmesinin yanı sıra dikkat oranını da artırdığı görüldü. 21 insan çalışmasının gözden geçirilmesinin ardından yeşil çayın, bir bütün olarak odaklanmayı, dikkatli ve hafızayı desteklediği tespit edildi.
Ayrıca, EGCG beyninize kan-beyin bariyerinden girebilir. Yani beyniniz üzerinde faydalı etkiler gösterebilir ve hatta nörodejeneratif hastalıklarla savaşabilir. bununla birlikte daha fazla araştırma gereklidir.
KOMBUCHA
Kombucha, genellikle yeşil veya siyah çayın yanı sıra meyve veya bitkilerden elde edilen fermente bir çay türüdür. En büyük yararı ise probiyotik olarak bilinen faydalı bakterilerin bağırsaklarınızda etkili olmasını sağlamaktır.
Teorik olarak, iyi bir bağırsak sağlığı, beyninizde de iki yönlü bir iletişim hattı oluşturarak beyin işlevini artırabilir.
PORTAKAL SUYU
Portakal suyunun C vitamini yönünden oldukça zengin olması, en büyük faydalarından biridir. Günde 1 bardak portakal suyu, günlük C vitamini ihtiyacınızın %93'ünü sağlar. 50 farklı insan üzerinde yapılan bir çalışmada daha yüksek C vitamini seviyelerine sahip olan kişilerin, daha iyi dikkat, hafıza ve dil puanlarına sahip olduğu keşfedildi.
Tüm bunların yanı sıra, işlenmiş ve şeker eklenmiş portakal suyu, obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi rahatsızlıklarla bağlantılıdır. Bu nedenle seçim yaparken mutlaka taze sıkılmış olmasına özen göstermelisiniz.
YABAN MERSİNİ SUYU
Yaban mersini, beyni güçlendiren faydaları sunan polifenol açısından oldukça zengindir. Antosiyaninler ise bu besine mavimsi-mor rengini verirken aynı zamanda beynininizi de koruyan önemli bir antioksidan türüdür. Yaklaşık 400 kişide yapılan bir çalışma, olumlu etkisinin daha iyi kısa ve uzun süreli hafızaya sahip olabileceğini gösteriyor.Yaban mersini suyu da aynı şekilde oldukça faydalıdır.
YEŞİL MEYVE SULARI VE SMOOTHIE SEÇENEKLERİ
Yeşil yaprakları sebzelerden elde edilmiş smoothie çeşitleri, beyninizi büyük oranda güçlendirebilme kapasitesine sahip. Lahana, ıspanak, yeşil elma, limon otu, maydanoz, dereotu, salatalık gibi birbirinden farklı bitkisel besini bir araya getirebilirsiniz.
Yeşil meyve sularının veya smoothie'lerin beyni güçlendirme potansiyeli büyük ölçüde içeriğine bağlı olsa da, bu içecekler genellikle C vitamini ve diğer yardımcı antioksidanlar açısından zengindir.
PRATİK SMOOTHIE TARİFİ
Malzemeler:
Hazırlanışı:
ZERDEÇALLI LATTE
Bazen "altın süt" olarak adlandırılan zerdeçallı latte, parlak sarı baharat zerdeçalı içeren sıcak ve kremsi bir içecek olarak tüketilebilir. Zerdeçal, vücudunuzu beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BNDF) üretimini artırabilecek antioksidan olan kurkumin yönünden zengindir.
Düşük BDNG, zihinsel eksiklikler ve nörolojik bozukluklara neden olabilir. Bu nedenle BDNF seviyelerini yükseltmek, daha iyi beyin fonksiyonları sağlayacaktır.
ZERDEÇALLI LATTE TARİFİ
İçindekiler
Hazırlanışı:
PANCAR SUYU
Pancar, nitratlar açısından doğal olarak zengin olan koyu kırmızı bir kök sebzedir. Vücudun hücre oksijenlenmesini teşvik etmek ve kan akışını iyileştirmek için kullandığı nitrik oksidi ortaya çıkarır. Pek çok insan, pancar suyu kan akışını hızlandırıcı özellikleri nedeniyle antrenmanlarından önce içse de, pancar suyunun beyne herhangi bir fayda sağlayıp sağlamadığı daha az açıktır.
Yine de nitrik oksit sinyali, beyninizin dil, öğrenme ve ileri düzey karar vermeden sorumlu alanlarında rol oynayabilir ve pancar suyu, nitrik oksit üretimini artırarak bu etkileri artırabilir.
BİTKİSEL ÇAY ALTERNATİFLERİ
Adaçayı: Bu bitki, diğer zihinsel faydaların yanı sıra hafızayı ve ruh halini destekleyebilir.
Gingko Biloba: Bu bitki 2600 kişi üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda Alzheimer hastalığının semptomlarını ve hafif bilişsel gerilemeyi hafifletebileceği tespit edildi.
Ashwaganda: Bu bitki, beyin üzerindeki fonksiyon iyileştirici etkisiyle biliniyor. Alzheimer gibi nörodejeneratif, hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.
Ginseng: Bazı kanıtlar, ginseng'i beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.