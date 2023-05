Beyin kapasitesini tek yudumla artırıyor! Hafızayı gençleştiren o çay...

PORTAKAL SUYU

Portakal suyunun C vitamini yönünden oldukça zengin olması, en büyük faydalarından biridir. Günde 1 bardak portakal suyu, günlük C vitamini ihtiyacınızın %93'ünü sağlar. 50 farklı insan üzerinde yapılan bir çalışmada daha yüksek C vitamini seviyelerine sahip olan kişilerin, daha iyi dikkat, hafıza ve dil puanlarına sahip olduğu keşfedildi.