Beyin sağlığını yerle bir ediyor! Formoldehitten civaya ne ararsınız var: Zehir yuvası...

Dünya Sağlık Örgütü’nün normal sigaralar kadar zararı olduğunu belirttiği elektronik sigaraların sağlığa olan zararları hakkında açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer, “Elektronik sigara çocuklarda ve genç erişkinlerde 20’li yaşların başına kadar beyin gelişimine zarar verebilir. Hamilelerde gelişmekte olan fetüsler için toksiktirler. Kardiyovasküler sistemde tansiyon ve nabız yüksekliğine, kalp krizine, inmelere sebep olabilir” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 17.01.2024 16:59 PAYLAŞ ABONE OL

Günümüzde genellikle sigarayı bırakma amaçlı alınan elektronik sigaralar, beyin gelişiminden inmeye, inmeden kansere ve kalp krizine kadar birçok hastalığa sebep olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü de elektronik sigaraların insanlara verdiği zararlardan dolayı ülkelere "acil önlem" çağrısında bulundu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer ise elektronik sigaralar ve zararları hakkında bilgi verdi.





"GENÇLER E-SİGARADAN NORMAL SİGARAYA GEÇİYOR"

18-22 yaş arasındaki gençlerin elektronik sigara içtikten sonra normal sigaraya da geçiş yaptıklarını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer, "Çoğunlukla sigara bırakılması amacıyla kullanılmaya başlanan bu ürünler, sigara içmeyen özellikle 18-22 yaş arasındaki genç erişkinler arasında da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Üstelik yapılan çalışmalar bu kişilerin daha sonra büyük oranda klasik sigaraya da başladıklarını göstermiştir. Isıtılmış tütün ürünleri elektronik olarak kontrol edilen bir ısıtma sistemi ile tütün yakmadan nikotin açığa çıkaran ürünlerdir" diye konuştu.



"BEYİN GELİŞİMİNE ZARAR VEREBİLİR"

Elektronik sigaraların sağlık üzerindeki etkilerinden bahseden Uzm. Dr. Değer, "Elektronik sigara çocuklarda ve genç erişkinlerde 20'li yaşların başına kadar beyin gelişimine zarar verebilir. Hamilelerde gelişmekte olan fetüsler için toksiktirler. Kardiyovasküler sistemde tansiyon ve nabız yüksekliğine, kalp krizine, inmelere sebep olabilir. Solunum sisteminde başta kanserler olmak üzere solunum kapasitemizi düşüren birçok hastalığa neden olabilirler" dedi.