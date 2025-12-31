Beyin yeni yılı böyle algılıyor! Hedef koyarken yapılan en büyük hata





YENİ YIL KAYGISINI YÖNETMENİN EN SAĞLIKLI YOLU: "HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ. HER ŞEY DEVAM EDİYOR."

Yeni yılın herkes için heyecan verici olmadığını ifade eden Çokaygil, "Bazıları bu dönemde daha huzursuz hisseder. Sosyal medya paylaşımlarındaki başarı hikâyeleri, çevrenin "Yeni yılda neler yapacaksın?" soruları, kendini değerlendirme süreci Tüm bunlar bir baskı oluşturabilir ve kişi bazen şöyle düşünebilir: "Herkes ilerliyor, ben yerimde sayıyorum", "Zaman çok hızlı geçiyor", "Yeni bir yıla hazır değilim". Bu kaygı aslında "yetişememe" hissinden gelir. Zihnimiz, yıl bittiğinde defterin tamamen kapanması gerektiğini sanır ama gerçek böyle değildir. Bu yüzden yeni yıl kaygısını yönetmenin en sağlıklı yolu, kendine şunu hatırlatmaktır: "Hiçbir şey bitmedi. Her şey devam ediyor" ifadelerini kullandı.