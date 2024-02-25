Beyni 20 yaş gençleştiriyor! Hafızayı güçlendiren uyku tüyosu…

Peki ya uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız? İnsanların Alzheimer hastalığını bilimle önlemelerine yardımcı olma konusunda uzmanlaşmış sinir bilimci Robert Love'ın basit bir tüyosu var.

Love, uyku için tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi: "Bu uyku hilesi sadece uykunuzu dönüştürmekle kalmayacak, aynı zamanda hafızanızı ve ruh halinizi de düzeltecek, depresyon ve kaygıyı azaltacak."

Bu yöntem, sabahın erken saatlerinde güneş ışığına maruz kalmanızı gerektiriyor. Kendisi şöyle açıklıyor: "Stanford'dan bir sinir bilimci olan Dr. Andrew Huberman'dan alıntı yapmak istiyorum, kendisi bu araştırmanın duyurulmasına yardımcı oldu."

"Yani sabah ilk iş olarak güneş ışığına çıkmak, uyandığınızda bu, günün sirkadiyen ritmini ayarlamanıza yardımcı olur."