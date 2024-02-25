Beyni 20 yaş gençleştiriyor! Hafızayı güçlendiren uyku tüyosu…

Peki ya uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız? İnsanların Alzheimer hastalığını bilimle önlemelerine yardımcı olma konusunda uzmanlaşmış sinir bilimci Robert Love'ın basit bir tüyosu var.
Love, uyku için tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi: "Bu uyku hilesi sadece uykunuzu dönüştürmekle kalmayacak, aynı zamanda hafızanızı ve ruh halinizi de düzeltecek, depresyon ve kaygıyı azaltacak."
Bu yöntem, sabahın erken saatlerinde güneş ışığına maruz kalmanızı gerektiriyor. Kendisi şöyle açıklıyor: "Stanford'dan bir sinir bilimci olan Dr. Andrew Huberman'dan alıntı yapmak istiyorum, kendisi bu araştırmanın duyurulmasına yardımcı oldu."
"Yani sabah ilk iş olarak güneş ışığına çıkmak, uyandığınızda bu, günün sirkadiyen ritmini ayarlamanıza yardımcı olur."
Sirkadiyen ritimler 24 saatlik bir döngüyü takip eden fiziksel, zihinsel ve davranışsal değişikliklerdir.
Love şöyle konuştu: "Uyanmanıza yardımcı oluyor, aynı zamanda gün içinde kendinizi iyi hissetmenize ve doğru zamanda uykuya dalmanıza da yardımcı oluyor."
"Sabahın erken saatlerinde güneş ışığı almak beyninize, vücudunuza sabah olduğunu, önümüzdeki on altı saat boyunca uyanık olacağımızı ve sonra on altı saat sonra yorulmak ve uykuya dalmak istediğimizi söyler.
"Yani sadece uykuyu iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda hafızayı da büyük ölçüde geliştiriyor. Aynı zamanda enerjiyi artırıyor, ruh halini iyileştiriyor, depresyonu ve kaygıyı azaltıyor."
Uyku Vakfı, ışığın sirkadiyen ritmi nasıl etkilediğini ayrıntılarıyla anlatıyor: "Beyinde, hipotalamus olarak bilinen özel bir sinir hücreleri bölgesi ve hipotalamusta, gözler doğal veya yapay ışığa maruz kaldığında sinyalleri işleyen, suprakiazmatik çekirdek adı verilen bir hücre kümesi bulunur."
"Bu sinyaller beynin gece mi gündüz mü olduğunu belirlemesine yardımcı oluyor. Akşamları doğal ışık kaybolduğunda vücut, uyuşukluğa neden olan bir hormon olan melatonin salgılamaktadır."