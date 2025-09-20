Beyninizdeki 'baloncuk yırtılmasını' baş ağrısı ile karıştırmayın! "Erken teşhis edilmezse felç ile sonuçlanıyor!"

YÜKSEK HAYATİ RİSK

Baloncuğun yırtılması ile oluşan tablonun yüksek hayati risk ve acil müdahale gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Kızılkılıç, "Kanama anında hastalar çok şiddetli bir baş ağrısı yaşarlar. Hastalar, bu baş ağrısını hayatında yaşadığı en şiddetli baş ağrısı olarak tarif ederler ve genellikle bulantı kusma, bazen şuurda kapanma ya da nöbet bu tür kanamalara eşlik eder. Baş ağrısının şiddetini 'kafamda bir bomba patladı' gibi de tarif eden hastalar var" diye konuştu.

DAMAR İÇİNE STENT

Baloncukların kanama sonrası ölüm ve engellilik oluşturma potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Kızılkılıç, uyguladıkları tedaviyi şöyle anlattı: "Girişimsel nöroradyolojik yöntemlerle tedavide baloncuğun içinin sarmal tellerle (koil) doldurulması, ilgili damarın kapatılması, baloncuk içinde akımı bozan cihazların yerleştirilmesi, damarın iyileşmesine yardımcı tel kafeslerin (stentler) yerleştirilmesi gibi yöntemler vardır. Açık cerrahiye oranla çeşitli avantajlar sağlanan girişimsel radyoloji uygulamalarıyla, kan nakli ihtiyacı ortadan kalkmakta, hastanın yoğun bakım ihtiyacı azalmakta, yara iyileşmesi gibi bir durum olmamaktadır."