Bildiğiniz gibi değil! Temizliyor sanıyoruz ama dişlerin rengini bile sarartıyor

DİŞ RENGİNİZİ ETKİLEYEBİLİR Diş mineniz dişinizin üzerinde koruyucu bir katman görevi görür ve en sert dokudur. Buna rağmen kahvaltıdan hemen sonra diş fırçalamak bazı durumlarda zarar verebilir. Diş minesi olması gerektiği kadar sert olmadığında diş sağlığınız çeşitli hasarlara açık olur ve yüzeyinde leke oluşumu da daha muhtemel hale gelir.

DİŞLERİNİZİ HASSASLAŞTIRABİLİR Sıcak veya soğuk bir içeceği içerken dişlerinizde hissettiğiniz ani giren bir ağrı, dişlerinizin aşırı hassas olduğunun göstergesi olabilir. Diş hassasiyetinin ortaya çıkmasının altında çeşitli nedenler yatıyor olabilir. Bu nedenlerin başında ise zayıf bir diş minesine sahip olmak gelir. Bazı yiyecekleri yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamak hassasiyeti artırabilir. Uyandıktan sonra dişleri fırçalamak ise istenmeyen yan etkileri önler.