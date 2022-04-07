Bildiğiniz gibi değil! Temizliyor sanıyoruz ama dişlerin rengini bile sarartıyor

Kahvaltıdan sonra dişlerinizi fırçalamak size iyi hissettirse de sabah uyandığınızda önce bu rutini gerçekleştirmeniz sağlığınız için daha faydalıdır. Kahvaltıda tükettiğiniz gıdalar, diş minenizi yumuşatarak farkında olmadan fırçalama işlemiyle oluşabilecek hasarlara yol açmaktadır. İşte neden kahvaltıdan önce dişlerinizi fırçalamanız gerektiğine dair 4 neden…
DİŞ MİNENİZE ZARAR VEREBİLİR
Yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalamanın bakterilerle savaşmaya yararı olduğu gibi yemek artıklarının diş minesi üzerindeki zararlı etkilerini de önler ancak bunun tam tersinin yaşanabileceği durumlar da var. Örneğin portakal, limon veya greyfurt suyu gibi asidik özellikte besinler tükettiğinizde içeriğinde bulunan sitrik asit diş minesinde geçici bir yumuşamaya neden olabilir. Sertliği azalan diş minesini fırçalamak olumsuz sonuçlar doğurabilir.
Sabah kahvaltısında portakal suyu içiyorsanız ya da yiyeceklerinize limon suyu sıkmayı seviyorsanız yemekten sonra yarım saat beklemenizde fayda var. Bu sayede asidik gıdaların diş minesi üzerindeki etkisi azalacaktır. Eğer kahvaltıdan sonra dişlerinizi fırçalamak için yarım saatiniz yoksa sabah uyandığınızda fırçalamanız çok daha sağlıklı olacaktır.
DİŞ RENGİNİZİ ETKİLEYEBİLİR
Diş mineniz dişinizin üzerinde koruyucu bir katman görevi görür ve en sert dokudur. Buna rağmen kahvaltıdan hemen sonra diş fırçalamak bazı durumlarda zarar verebilir. Diş minesi olması gerektiği kadar sert olmadığında diş sağlığınız çeşitli hasarlara açık olur ve yüzeyinde leke oluşumu da daha muhtemel hale gelir.
DİŞLERİNİZİ HASSASLAŞTIRABİLİR
Sıcak veya soğuk bir içeceği içerken dişlerinizde hissettiğiniz ani giren bir ağrı, dişlerinizin aşırı hassas olduğunun göstergesi olabilir. Diş hassasiyetinin ortaya çıkmasının altında çeşitli nedenler yatıyor olabilir. Bu nedenlerin başında ise zayıf bir diş minesine sahip olmak gelir. Bazı yiyecekleri yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamak hassasiyeti artırabilir. Uyandıktan sonra dişleri fırçalamak ise istenmeyen yan etkileri önler.
YEMEKTEN ÖNCE FIRÇALAMAK AĞIZDAKİ TÜKÜRÜK ÜRETİMİNİ ARTTIRIR
Uyanır uyanmaz dişinizi fırçalamak size ferah bir nefes ve güne zinde bir başlangıç sağlar. Aynı zamanda tükürük üretimini de hızlandırırak içeriğinde bulunan antimikrobiyal maddenin olumlu etkilerini arttırır. Bu madde sayesinde yediğiniz besinler ağzınızda daha kolay parçalanır ve diş çürümesine neden olan zararlı bakteriler azalır.