Bilim insanlarından endişelendiren açıklama: Kanser riskini en yüksek seviyeye çıkarıyor! Bel çevreniz bu ölçüdeyse…

Oxford Üniversitesi, 2,5 milyon erkek üzerinde şimdiye kadarki en büyük incelemesini gerçekleştirerek göbek çevresindeki genişlemenin prostat kanseri geliştirme riskini artırdığını tespit etti.

"ÖLÜMCÜL RİSK TAŞIYOR"

Prostat kanseri oldukça yavaş büyüyen ve uzun zaman boyunca belirti vermeyerek rahatsız etmeyen bir kanseri olabilir. Fakat bir bölümü oldukça agresif ve ölümcül bir büyüme rotası izler.

Hollanda Maastricht'teki Avrupa Obezite Kongresi'nde (ECO) sunulan 19 çalışmanın gözden geçirilmesi sonucunda bel çevresindeki yağlanmanın daha ölümcül bir form için risk faktörü olduğunu ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi'nden araştırmanın lideri olan Dr. Aurora Perez-Cornago, prostat kanseri riskini artıran faktörler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, onu önlemenin anahtarı olduğunu belirtiyor. Yaş, aile geçmişi ve etnik köken bilinen risk faktörleri olsa da değiştirilmesi mümkündür. Bu nedenle tüm bunları keşfetmek önemli olduğunu belirten Cornago, bu sürecin kanseri de önlemenin anahtarı olduğunu belirtiyor.