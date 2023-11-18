Bir bardak suya birkaç damla! Böbrek taşının çaresiymiş meğer...

Doç. Dr. Önder Çinar böbrek taşlarının önlenmesi için yaptığı öneriler ise; "Kişinin günlük bir buçuk 2 litreden fazla sıvı alması, 1 bardak suya limon sıkarak içmesi, C vitamininden yüksek beslenmesi gibi faktörler kişinin taş oluşumunu azaltacaktır. Büyük taşları düşürmek diyetle mümkün değildir. Taş hastalığının tedavisi geciktirildiğinde kişide böbrek yetmezliği gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden taş hastalığını mutlaka tedavi etmek gerekir. Kişi eğer taşını kendiliğinden düşürebilecekse kişinin taşı düşürebileceği tedavilere başlıyoruz. Eğer mümkün değilse kişiye kapalı ameliyat yöntemi sunuyoruz. Bunlar arasında idrar kanalından girerek böbrekteki taşları kırmaktan tutun, daha büyük taşlar için kişinin sırtından yarım veya 1,5 santimetrelik kesiler yapılarak ve böbreğe girilerek taşın tamamen temizlenmesini sağlayacak tedaviler mevcuttur.