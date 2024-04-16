Bir garip hastalık: Alice Harikalar Diyarında sendromu

Kişilerde algıda bozulmaya neden olan 'Alice Harikalar Diyarında Sendromu'na işaret eden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melek Gözde Luş, sendromun nedenleri arasında yoğun stres, kronik migren ve epilepsinin sayılabileceğini belirtti. Dr. Luş, sendromun en yaygın nedeninin ise migren olduğunun altını çizerek "Genellikle çocuklukta ve yetişkinlik öncesi dönemde görülüyor. Zamanla ortadan kalkan bir algı bozukluğu ve özel bir tedavi gerektirmiyor" dedi.





NÖROPSİKOLOJİK BİR DURUM

Dr. Luş, adıyla da ilgi çeken 'Alice Harikalar Diyarında Sendromu' hakkında şu bilgileri verdi: "Todd Sendromu veya Dismetropsi yani mesafenin, hızın veya hareketin gücünün saptanması yeteneğinin yitirilmesi olarak da bilinen 'Alice Harikalar Diyarında Sendromu' 1950'li yıllarda psikiyatrist John Todd tarafından tanımlanan bir sendrom. Algıda bozulmaya neden olan nöropsikolojik bir durumdur. Nesnelerin olduğundan daha küçük (mikropsi) veya daha büyük (makropsi) veya daha yakın (pelopsi) veya daha uzak (teleopsi) görünmesi gibi görsel algılarda bozulmalar olabilir. Bozulma görme dışındaki duyularda da meydana gelebilir." Genellikle çocuklukta ve yetişkinlik öncesi dönemde görüldüğüne dikkat çeken Dr. Luş, "Sendromun nedenleri arasında antidepresan ilaç veya halüsinojen madde kullanımı, yoğun stres, kronik migren, epilepsi, beyin tümörleri, Epstein- Barr Virüsü (EBV) kaynaklı iltihaplar sayılabilir. 'Alice Harikalar Diyarı Sendromu' genellikle nadir rastlanan bir bozukluktur. Özellikle ergenlerle yapılan çalışmalarda oldukça düşük oranlar bulunuyor. Nesneleri olduğundan daha küçük görenlerin oranı yüzde 3,8, daha büyük görenlerin oranı ise yüzde 3,9 olarak bildirilmiştir" dedi.