Bir kaşığı kabızlığı tarihe gömüyor! Hazımsızlıktan eser bırakmıyor... İşte sağlıklı bağırsakların kilit besini

Kabızlık, birçok kişide görülen ve en çok yaşanan sindirim problemlerinden birisidir. Hemen her yaşta görülebilen bir sağlık sorunudur. Kabızlık, hazımsızlığa, şişkinliğe ve kramplara yol açar. Yetersiz sıvı alımı, katı gıda ve fast food tüketimi kabızlığa sebep olur. Hareketsizlik, stres, tuvalete gitmeyi ertelemek ve ilaç kullanımı da kabızlığın tetikleyen faktörlerdendir.