Bir kaşığı kabızlığı tarihe gömüyor! Hazımsızlıktan eser bırakmıyor... İşte sağlıklı bağırsakların kilit besini

Kabızlık, birçok kişide görülen ve en çok yaşanan sindirim problemlerinden birisidir. Hemen her yaşta görülebilen bir sağlık sorunudur. Kabızlık, hazımsızlığa, şişkinliğe ve kramplara yol açar. Yetersiz sıvı alımı, katı gıda ve fast food tüketimi kabızlığa sebep olur. Hareketsizlik, stres, tuvalete gitmeyi ertelemek ve ilaç kullanımı da kabızlığın tetikleyen faktörlerdendir.
Zeytinyağı ise kabızlık için gerçek bir şifacı! Kabızlığa karşı bir yemek kaşığı zeytinyağı, bağırsak sağlığını önemli derece etkiler. Ancak zeytinyağı tüketirken bunun yanı sıra beslenme menüsünü düzenlemek de şart.
Uzmanlar, kabızlığa karşı aç karna 1 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmenin faydalı olduğunu belirtiyorlar.
Zeytinyağı bağırsaktan yiyecek geçişini kolaylaştırdığı için kabızlığı kesmeye yardımcı oluyor.
Mide boşken tüketilen zeytinyağı, mideyi kaplayarak kötü bakterilerin yok edilmesini de sağlayabilir. Bu sebeple aç karna tüketilmesi tavsiye edilir.
Aç karnına tüketilen zeytinyağı, bağırsak mukozasını kayganlaştırdığı için tuvalete çıkmayı da kolaylaştırır. Zeytinyağı tükettikten sonra kahvaltıda zeytin, domates, salatalık ve mevsim yeşillikleri tüketilmesi tavsiye edilir.
Kabızlık süresince fast food ve katı gıdalardan uzak durmak gerekir. Kızarmış yiyecekler tüketilmemeli aynı zamanda süt ürünlerine yemek listesinde yer verilmemeli.
1 yemek kaşığını üzerinde zeytinyağı krampa ve ishale yol açabilir. Yetişkinlerin yanı sıra bebek ve çocuklarda kabızlığı gidermek için zeytinyağı tüketilmesi önerilmiyor.
KABIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER
Chia tohumu ve keten tohumu: Chia tohumu ve keten tohumu lif kaynağıdır. Yüksek lif içeren bu besinler bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Salatanın, çorbanın ve yulafın içerisine ekleyerek tüketilebilinir. Bir bardak suyun içine, bir tatlı kaşığı chia tohumu ekleyin.
Üzerine bir tatlı kaşığı limon suyunu da ekledikten sonra bu karışımı 15 dakika dinlendirin. Sabah aç karnına içtiğinizde bağırsaklarınızı harekete geçirecektir.
Elma: Müshil etkisi bulunan pektin isimli çözünür life sahiptir. Ayrıca iyi bir lif kaynağı olduğu için bağırsak hareketlerinin düzenliliğini sağlar.
İncir: Karın ağrısını da hafifleten incir, zengin lif içerdiği için kabızlığı engelleyebilir.
Mercimek: Lif dolu olan mercimek, bağırsak hareketlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur.
Armut: Bağırsaklara su çeker ve kabızlığın geçmesini yardımcı olur.
TUVALETE ÇIKMAYI KOLAYLAŞTIRAN BESİNLER
Lifli gıdalar; Baklagiller, kereviz, ıspanak, pırasa, pancar gibi lif bakımından zengin gıdalar kabızlığa iyi gelebilir.