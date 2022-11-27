Bir lokması bile mutluluk veriyor! Stresi ve üzüntüyü bitiren o besin...

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, beyin sağlığı ve kaygı azaltma üzerindeki olumlu etkileri için araştırılan bir amino-asit olan L-theanine içerir. Yeşil çay, beyin sağlığını desteklediği önerilen bir antioksidan olan epigallocatechin gallate (EGCG) içerir. Beyindeki GABA'yı da artırarak belirli semptomların azaltılmasında rol oynayabilir. İlginç bir şekilde, yeşil çayda bulunan L-theanine, EGCG ve diğer bileşiklerin kombinasyonu, sakinliği arttırmada ve kaygıyı hafifletmede sinerjik bir rol oynuyor gibi görünmektedir ve birlikte ayrı bileşenlerden daha etkili olabilir. Bu durum, günde birkaç fincan yeşil çay içmenin neden daha az psikolojik sıkıntı ile ilişkili olduğu düşündürebilir.