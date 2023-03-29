Bir tatlı kaşığına sığan şifa! Vücuttaki tüm virüsleri silip süpürüyor: Yoğurtla karıştırıp yerseniz...

Yoğurdun sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Fakat yoğurdu zerdeçal ile birlikte tükettiğimizde adeta şifa bombasına dönüyor. Öyleyse gelin birlikte bu mucizevi karışımın nasıl hazırlanacağını ve faydalarına bir bakalım.
UYARI: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı bu karışımı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.
ZERDEÇALLI YOĞURT TÜKETİMİNİN FAYDALARI NELER?
Zerdeçal, içinde bulunan A, C, E, B1, B2, B3 ve B9 vitaminleri dolayısıyla tam bir şifa deposu. Bununla beraber, zerdeçalın içeriğindeki kurkumin, vücut sağlığı için oldukça faydalıdır. Birçok hastalığa şifa olan bu besin kansere karşı korumada oldukça etkilidir.
Özellikle zerdeçal, yoğurt ile birlikte tüketildiğinde, faydaları iki katına çıktığı bilinmektedir. İltihap sökücü özelliği bulunan zerdeçalın, eklem ağrılarını ve enflamasyonu azalttığı da yapılan çalışmalar ile ortaya konmuştur.
İşte zerdeçallı yoğurdun sağlığa olan yararları:
ZERDEÇALLI YOĞURT NASIL HAZIRLANIR?
İlk olarak 1 kase yoğurdun içerisine, 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyin. Sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Hazırlanan bu karışımı aç karna günde 1 defa olacak şekilde tüketin.
YOĞURDUN SAĞLIĞA OLAN YARARLARI
ÖNEMLİ BESİNLER AÇISINDAN ZENGİNDİR
Yoğurt, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hemen hemen her besinden bazılarını içerir. Sağlıklı dişler ve kemikler için gerekli bir mineral olan kalsiyum açısından da oldukça zengindir. Sadece bir fincan günlük kalsiyum ihtiyacınızın %49'unu karşılar. Bir fincan yoğurt ayrıca günlük fosforun %28'ini magnezyumun %10'unu ve potasyumun %12'sini sağlar.
YÜKSEK PROTEİN İÇERİR
Proteinin, enerji harcamanızı veya gün boyunca yaktığınız kalori sayısını artırarak metabolizmayı desteklediği gösterilmiştir. Tokluk sinyali veren hormonların üretimini artırdığından, iştahın düzenlenmesi için yeterli protein almak da önemlidir. Genel olarak tükettiğiniz kalori miktarını azaltmaya yardımcı olabilir, bu da kilo yönetimi için faydalıdır.
2014 yılında yapılan bir çalışmada, yoğurt yiyen katılımcılar, aynı kaloriye sahip düşük proteinli atıştırmalıklar yiyenlere göre akşam yemeğinde daha az acıkmış ve 100 daha az kalori tüketmiştir.
SİNDİRİME FAYDA SAĞLAR
Bazı yoğurt türleri, başlangıç kültürünün bir parçası olan veya pastörizasyondan sonra eklenen canlı bakteri veya probiyotikler içerir. Bunlar tüketildiğinde sindirim sağlığına fayda sağlayabilir.
Yapılan bir çalışmada, sindirim sorunları yaşayan kadınlarda sindirim semptomlarını ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini iyileştirdiğ ortaya kondu. Ayrıca, yapılan birkaç çalışmada probiyotiklerin antibiyotiğe bağlı ishal ve kabızlığa karşı koruma sağlayabileceğini bulmuştur.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİR
Özellikle probiyotik içeriyorsa düzenli olarak yoğurt tüketmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve hastalığa neden olan virüslere yakalanma olasılığını azaltır.
Probiyotiklerin, viral enfeksiyonlardan bağırsak rahatsızlıklarına kadar çeşitli sağlık koşullarıyla bağlantılı olan iltihabı potansiyel olarak azalttığı bilinmektedir. Araştırmalar, bazı durumlarda probiyotiklerin soğuk algınlığının şiddetini ve süresini azalttığını ortaya koymuştur.
Ayrıca, yoğurdun bağışıklığı ciddi anlamda güçlendirdiği bilinmektedir. D vitamini ile güçlendirilmiş yoğurtlar bağışıklık sağlığını daha da artırabilir. D vitamini, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları önleme potansiyeline sahiptir.
KALBE ÇOK FAYDALIDIR
Yoğurdun yağ içermesi sağlık için yararlı olup olmadığı tartışmalar arasında. Az miktarda tekli doymamış yağ asitleri ile çoğunlukla doymuş yağ içerir. Daha önce doymuş yağın kalp hastalığına neden olduğuna inanılıyordu, ancak mevcut araştırmalar bunun olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, yağsız ve az yağlı yoğurt çeşitleri ABD'de sıkça tercih ediliyor. Doymuş yağın sağlığını tartışırken, nereden geldiğini veya ne tür yağların yerini aldığını akılda tutmak önemlidir.
Yoğurt gibi tam yağlı süt ürünlerinden elde edilen doymuş yağlar içeren bir diyet, işlenmiş fast foodlardan elde edilen doymuş yağlar ile aynı sonuçları vermeyecektir. Yoğurttaki yağın sağlığa zararlı olduğuna dair kanıt yok. Aslında, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bazı yönlerden kalp sağlığına fayda sağlayabilir.