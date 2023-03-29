Bir tatlı kaşığına sığan şifa! Vücuttaki tüm virüsleri silip süpürüyor: Yoğurtla karıştırıp yerseniz...

Yoğurdun sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Fakat yoğurdu zerdeçal ile birlikte tükettiğimizde adeta şifa bombasına dönüyor. Öyleyse gelin birlikte bu mucizevi karışımın nasıl hazırlanacağını ve faydalarına bir bakalım.

UYARI: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı bu karışımı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.