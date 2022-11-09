Bitmek bilmeyen boyun ağrılarının en büyük sebebi! Masa başında çalışanlar tehlike altında

Ağrı boyunda, sırtta, omuzlarda ve kürek kemiklerinde oluyorsa fıtık orta kısmında oluşmuş demektir. Eğer fıtık yan bölümde oluştuysa kişi elinde uyuşma, kolunda ağrı ve karıncalanma yine kolda güçsüzlük hissi ile kendini gösterir. Boyun fıtığı kişilerin günlük yaşlarını olumsuz yönde etkileyen bir sağlık sorunudur.