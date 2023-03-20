Bıttım Sabunu Ne İşe Yarar? Bıttım Sabunu Faydaları Neler, Neye İyi Gelir?

Kişisel bakım alanında eskiden beri kullanılan ve adını çok sık duyduğumuz bıttım sabunu faydalarıyla dikkat çeker. Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin gelir kaynağı olan bıttım sabunu uzun uğraşlarla yetişebilen önemli bir üründür. Faydalarıyla bilinen bıttım sabunu ne işe yarar sorusu kullanıcıların merak ettiği konular arasındadır. Sadece cilde değil saça da pek çok faydası olan bu sabunun nasıl kullanılması gerektiği de merak edilmiştir. Ciltteki pek çok hastalığa da şifa kaynağı olan bıttım sabunu kullanılan kişisel bakım ürünler arasındadır. Aynı zamanda yıllarca insanların da temizlik ürünü olarak kullandığı bu sabunun pek çok yerde bulunduğu da aşikâr. Peki bıttım sabunu faydaları neler, neye iyi gelir, yüz için kullanılır mı? Bu gibi sorulara dair merak edilenleri sizler için derledik.

Bıttım Sabunu Ne İşe Yarar?

Faydalarıyla bilinen ve hemen herkesin adını bildiği bıttım sabunu ne işe yarar sorusu çok sık karşımıza çıkmıştır. Yabani fıstık bitkisi ile menengiç ağacının yağından elde edilen bıttım sabunu doğal bir üründür. Yan etkisi bulunmayan bıttım sabunu birçok cilt hastalığına da iyi gelir. Bıttım sabunu düzenli kullanıldığında saç için de pek çok faydası vardır. Buna göre bu doğal ürün saç dökülmesini engeller, saçların beyazlamasını geciktirir ve iyi bir arındırıcıdır. Kepeksiz saçlar için de bıttım sabunu son derece önemlidir. Antiseptik özelliğinden dolayı egzama, mantar, sivilce ve saç derisindeki yaralara da iyi gelir.

Bıttım Sabunu Faydaları Neler?

Bıttım sabunu cilde ve saça faydaları ile bilinen son derece doğal bir üründür. Saçlarda kepek önleyici özelliği olan, saç dökülmelerini ve elektriklenmeleri önleyen bir kişisel bakım ürünüdür. Saçların parlak ve canlı göstermesi sebebiyle özellikle kadınlar tarafından tercih edilmektedir. Bıttım sabunu tıkanan saç deri gözeneklerini açarak, derideki bakterilerin giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca aşırı ısıdan kaynaklı olan kırıkları onarır ve saç foliküllerini besleyerek yumuşak olmasını sağlar. Cilde de uygulanan bu sabun varisleri de rahatlatarak azalmasını sağlar. Siyah noktaların giderilmesine de yardımcı olur. Ciltte egzama, sivilce gibi durumların da giderilmesinde etkili olan bu sabun peeling etkisi yaratır. Güneşten dolayı görülen cilt lekelerine karşı da etkilidir. Aynı zamanda bu sabun vücutta oluşan kaşıntı ve kızarıklıklara karşı da etkilidir. Bıttım sabunu cilt hastalıkları arasında çok sık görülen sedef hastalığına da iyi gelir.