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Böbrek Yetmezliğinde Yasak Olan Yiyecekler Neler? Böbrek Yetmezliği Olanlar Neleri Yiyemez?

Böbrek yetmezliğinde yasak olan yiyecekler hakkında açıklama yapılırken uzmanlar tarafından sunulan bilimsel bilgiler dikkate alınmalıdır. Böylece böbrek hastalarına yasak olan yiyecekler, şarküteri ürünlerinden doğal besinlere kadar detaylı bir şekilde sıralanabilir. “Böbrek yetmezliği olanlar neleri yiyemez?” sorusuna yanıt verilmesiyle birlikte değinilmesi gereken diğer bir konu ise bu süreçte beslenme listelerine dahil edilmeyecek olan içeceklere yöneliktir.

Giriş Tarihi: 02.06.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 11:06
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BÖBREK YETMEZLİĞİNDE YASAK OLAN YİYECEKLER NELER? BÖBREK YETMEZLİĞİ OLANLAR NELERİ YİYEMEZ?

Böbrek yetmezliğinde yasak olan yiyecekler incelendiği zaman bu rahatsızlıktan mustarip olan bireylerin genel olarak paketlenmiş gıdaları tüketmemeleri gerektiği görülür. Dolayısıyla böbrek hastalarına yasak olan yiyecekler farklı besin grupları göz önünde bulundurularak sıralanabilir. Bu konuda araştırma yapan kişilere "Böbrek yetmezliği olanlar neleri yiyemez?" sorusunun yanıtları aktarıldıktan sonra tüketilmesi tehlike arz eden içeceklerden de söz edilmelidir.

Böbrek Yetmezliğinde Yasak Olan Yiyecekler Nelerdir?

Kandaki atıkların böbrekler tarafından yeterince filtrelenmemesi durumunda böbrek yetmezliğinden şüphelenilir. Yapılan teşhisler sonucunda böbrek fonksiyonlarının %15'in altına düştüğü saptanan bireylerde bu hastalığın mevcut olduğu anlaşılır. Zaman içerisinde kademeli olarak ortaya çıkabilen bu rahatsızlığa sahip olan bireyler ise hangi besinleri tüketmeleri gerektiğini merak eder. Bu bağlamda böbrek yetmezliğinden mustarip olan kişilere uzmanlar tarafından hazırlanan beslenme programlarını uygulamaları gerektiği söylenmelidir.

Söz edilen bu rahatsızlığa sahip olan kişilerin genelde meyve suyu, sebze haşlaması, kurubaklagiller ve muz gibi meyvelerle beslenmelerinin doğru olduğu bilinir. Böbrek yetmezliği olan kişilerin tüketmeleri gereken bu gibi besinler, hastalığın ilerlememesi ve organların işlevinin artırılması bakımından mühimdir. Bu hastalığa dair en çok yanıt aranan sorulardan biri ise "Böbrek yetmezliği olanlar neleri yiyemez?" şeklinde öne çıkar. Çünkü böbrek yetmezliğinin ilerlememesi için bu süreçte tüketilmesi gereken besinlerin yanı sıra beslenme planına dahil edilmemesi önerilen yiyecekler de öğrenilmelidir. Bu bağlamda böbrek hastalarına yasak olan yiyecekler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Konserve gıdalar, turşu çeşitleri
  • Salam, sucuk, sosis ve pastırma gibi şarküteri ürünleri
  • Kakao ve çikolata içeren paketlenmiş helva, puding ve pekmezler
  • Zeytin, kuruyemiş çeşitleri ve kuru meyveler
  • Dil, böbrek, beyin ve ciğer gibi sakatat çeşitleri
  • Paketlenmiş et veya tavuk suyu tabletleri
  • Tuzlu bisküviler, baharatlı krakerler ve cips çeşitleri

Böbrek Yetmezliğinde Tüketilmemesi Gereken İçecekler Nelerdir?

Bir kişinin beslenme programına dahil ettiği yiyecekler gibi gün içerisinde sıklıkla tükettiği içecekleri de gözden geçirmesi gerekir. Dolayısıyla böbrek yetmezliğinden mustarip olan kişilere diyet listelerine eklememeleri gereken besinlerin yanı sıra tüketmemelerinde fayda olan içeceklerden de söz edilmelidir. Genelde hazır, aşırı tuzlu ve baharatlı yiyecekler ile içeceklerin böbrek hastaları tarafından tercih edilmemesi gerektiği bilinir. Bu bağlamda böbrek yetmezliği hastalarına yasak olan içecekler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Kola ve gazoz gibi asitli içecekler
  • Maden suyu ve alkollü içecekler
  • Paketlenmiş meyve suları
  • Kafeinli kahve
  • Boza

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