Böbrek Yetmezliğinde Yasak Olan Yiyecekler Neler? Böbrek Yetmezliği Olanlar Neleri Yiyemez?

Böbrek yetmezliğinde yasak olan yiyecekler incelendiği zaman bu rahatsızlıktan mustarip olan bireylerin genel olarak paketlenmiş gıdaları tüketmemeleri gerektiği görülür. Dolayısıyla böbrek hastalarına yasak olan yiyecekler farklı besin grupları göz önünde bulundurularak sıralanabilir. Bu konuda araştırma yapan kişilere "Böbrek yetmezliği olanlar neleri yiyemez?" sorusunun yanıtları aktarıldıktan sonra tüketilmesi tehlike arz eden içeceklerden de söz edilmelidir.

Böbrek Yetmezliğinde Yasak Olan Yiyecekler Nelerdir?

Kandaki atıkların böbrekler tarafından yeterince filtrelenmemesi durumunda böbrek yetmezliğinden şüphelenilir. Yapılan teşhisler sonucunda böbrek fonksiyonlarının %15'in altına düştüğü saptanan bireylerde bu hastalığın mevcut olduğu anlaşılır. Zaman içerisinde kademeli olarak ortaya çıkabilen bu rahatsızlığa sahip olan bireyler ise hangi besinleri tüketmeleri gerektiğini merak eder. Bu bağlamda böbrek yetmezliğinden mustarip olan kişilere uzmanlar tarafından hazırlanan beslenme programlarını uygulamaları gerektiği söylenmelidir.

Söz edilen bu rahatsızlığa sahip olan kişilerin genelde meyve suyu, sebze haşlaması, kurubaklagiller ve muz gibi meyvelerle beslenmelerinin doğru olduğu bilinir. Böbrek yetmezliği olan kişilerin tüketmeleri gereken bu gibi besinler, hastalığın ilerlememesi ve organların işlevinin artırılması bakımından mühimdir. Bu hastalığa dair en çok yanıt aranan sorulardan biri ise "Böbrek yetmezliği olanlar neleri yiyemez?" şeklinde öne çıkar. Çünkü böbrek yetmezliğinin ilerlememesi için bu süreçte tüketilmesi gereken besinlerin yanı sıra beslenme planına dahil edilmemesi önerilen yiyecekler de öğrenilmelidir. Bu bağlamda böbrek hastalarına yasak olan yiyecekler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Konserve gıdalar, turşu çeşitleri

Salam, sucuk, sosis ve pastırma gibi şarküteri ürünleri

Kakao ve çikolata içeren paketlenmiş helva, puding ve pekmezler

Zeytin, kuruyemiş çeşitleri ve kuru meyveler

Dil, böbrek, beyin ve ciğer gibi sakatat çeşitleri

Paketlenmiş et veya tavuk suyu tabletleri

Tuzlu bisküviler, baharatlı krakerler ve cips çeşitleri

Böbrek Yetmezliğinde Tüketilmemesi Gereken İçecekler Nelerdir?

Bir kişinin beslenme programına dahil ettiği yiyecekler gibi gün içerisinde sıklıkla tükettiği içecekleri de gözden geçirmesi gerekir. Dolayısıyla böbrek yetmezliğinden mustarip olan kişilere diyet listelerine eklememeleri gereken besinlerin yanı sıra tüketmemelerinde fayda olan içeceklerden de söz edilmelidir. Genelde hazır, aşırı tuzlu ve baharatlı yiyecekler ile içeceklerin böbrek hastaları tarafından tercih edilmemesi gerektiği bilinir. Bu bağlamda böbrek yetmezliği hastalarına yasak olan içecekler aşağıdaki gibi sıralanabilir: