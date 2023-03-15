Boyun ağrısının korkutan nedeni! Tümör vücutta böyle haber veriyor...

Beyin ve organlar arasındaki elektriksel bağlantıyı sağlayan omurilik, tıpkı beyinde olduğu gibi kalın bir zarla korunmaktadır. Hayati fonksiyonlara sahip olan omurilikte oluşabilecek sorunlar kişinin felç olmasına bile neden olabiliyor.

Omurilikte veya omurilik zarında meydana gelen, yumuşak dokularda büyüyen ayrıca omurga kemiklerini etkisi altına alan tümörlere omurilik tümörü denir. Omurilik tümörü büyüklüğüne ve oluştuğu yere göre kişilerde farklı belirtilerle kendini gösterir. Omurilikte kanserli hücrelerin oluşması ciddi problemlerle birlikte ciddi sonuçlara neden olabilmektedir.

Omurilik tümörleri oluştuğu bölgeye göre ikiye ayrılır. Omurilik zarı dışı ve omurilik zarı içi. Omurilik tümörü oluşumunda genetik faktörlerin ve radyasyona maruz kalmanın etkisi olduğu düşünülse de nedeni tam bilinememektedir.