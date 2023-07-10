Boyun düzleşmesinin çaresi! İlk önce bunu yaparsanız...

Boyun düzleşmesi, toplumun büyük bölümünü etkileyen önemli sağlık sorunları arasında yerini alıyor. Fakat kendimizi korumak için ne yapmalıyız sorusu; aslında bu hastalığa karşı en büyük önleme dönüşebilir. Bu nedenle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, boyun düzleşmesinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemlerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

İHA Giriş Tarihi: 10.07.2023 15:00 PAYLAŞ ABONE OL

Günümüzde teknolojik imkânların artması ve hareketsiz yaşam tarzının, birçok kişinin boyun ağrısı çekmesine neden olduğunu belirten Beyhan Yenerkol, boyun ağrısının en sık görülme nedeninin ise boyun düzleşmesi olduğuna vurgu yaptı.

Omurgayı oluşturan 33 omurun 7'sinin boyun bölgesinde bulunduğunu kaydeden Yenerkol, boyun ve bel bölgesinde omurlar C harfi gibi, sırt ve kuyruk sokumu bölgesinde ise ters C harfi gibi bir dizilim gösterdiklerini belirtti. Bu kıvrımların az veya daha fazla olmasının çeşitli omurga rahatsızlıklarına neden olduğuna dikkat çeken Yenerkol, boyun düzleşmesinin, boyundaki C harfi görünümünün değişerek düz bir şekil alması anlamına geldiğini dile getirdi.