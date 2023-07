Boyun düzleşmesinin çaresi! İlk önce bunu yaparsanız...

Omurgayı oluşturan 33 omurun 7'sinin boyun bölgesinde bulunduğunu kaydeden Yenerkol, boyun ve bel bölgesinde omurlar C harfi gibi, sırt ve kuyruk sokumu bölgesinde ise ters C harfi gibi bir dizilim gösterdiklerini belirtti. Bu kıvrımların az veya daha fazla olmasının çeşitli omurga rahatsızlıklarına neden olduğuna dikkat çeken Yenerkol, boyun düzleşmesinin, boyundaki C harfi görünümünün değişerek düz bir şekil alması anlamına geldiğini dile getirdi.