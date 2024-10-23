Boyun Fıtığı Ameliyatı Sonrası Şikayetler Ne Kadar Sürer? Boyun Fıtığı Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Günde Geçer?

Boyun fıtığı ameliyatı, tıp dünyasında sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biridir. Ameliyat sonrası kişilerin hareketlerinde çeşitli kısıtlanmalara ve ağrılara rastlanılmaktadır. Ameliyat kadar sonrasında da kişinin dikkatli olması oldukça önemlidir. Dikkatli bakım, iyileşme sürecinin hızlanmasında da etkilidir. Boyun fıtığı ameliyatı sonrası şikâyetler ne kadar sürer ve boyun fıtığı ameliyatı sonrası ağrılar ne zaman geçer soruları ameliyat olan ve olacakların gündeminde yar alıyor.

Boyun Fıtığı Ameliyatı Sonrası Şikâyetler Ne Kadar Sürer?

Boyun ameliyatı sonrası, boynun dikkatli korunması ve ani hareketlerden kaçınılması oldukça önemlidir. Boyun ameliyatı sonrası ilk bir hafta, istirahatin yatarak gerçekleşmesi tavsiye edilmektedir. Ameliyattan sonraki ilk 6-7 saat de herhangi bir şey tüketilmemelidir. 3 gün boyunca duş almamak da tavsiye edilir.

Boyun Fıtığı Ameliyatı Sonrası Ağrılar Ne Zaman Geçer?

Boyun fıtığı ameliyatından sonraki 2. ve 3. haftalar, yavaş yürüyüşler, sandalyede dikkatli oturmalar gerçekleştirilebilir. Yine de oldukça dikkatli olmak ve ara ara yatarak dinlenmek önemlidir.