Bronşit Bulaşıcı Mı? Akut, Kronik ve Alerjik Bronşit Bulaşır Mı, Hava Yoluyla ve Temasla Başkasına Geçer Mi?

Bronşit hangi yolla bulaşır konusu bu hastalığa karşı korunmak isteyen kişiler için önlem almada oldukça önemlidir. Belli yaş aralığında çok daha sık şekilde görülen bronşit farklı türlerde gelişen bir rahatsızlıktır. Bu nedenle alerjik bronşit insandan insana geçer mi sorusu üzerinde durulan konular arasındadır. Akut, kronik ve alerjik bronşit bulaşır mı, dokunarak ve temasla başkasına geçer mi sorularının tüm yanıtlarını sizler için paylaştık.

Bronşit Bulaşıcı Mı?

Bronşit günümüzde farklı yaş grupları üzerinde en çok görülen rahatsızlıklar arasında yer alır. Dışarıdan nefes yolu ile içeriye alınan hava soluk borusundan akciğerlere iner. Burada soluk borusunun da ikiye ayrılması neticesiyle oluşan bronşlar iltihaplanır ve bu durum bronşit hastalığını ortaya çıkarır. Bronşit yaşa ve kişinin sağlık sorunlarına, mevsim geçişlerine göre farklılık gösterebilir.

Bu hastalığın çeşitli belirtileri vardır. En çok rastlanılan belirti ise balgam ve öksürüktür. Nefes darlığı da ilerleyen bronşitin en önemli belirtilerinden biridir. Bronşit bulaşıcı bir hastalıktır ve bulaşma şekilleri grip ve nezleye benzer.

Bronşit Türleri Nelerdir?

Bronşit kendi içinde belirli türlere ayrılır. Bu türlere dikkat edildiğinde her birinin farklı ortaya çıkma hikayesi vardır. Aynı zamanda bu bronşit türlerinde belirtiler de farklılık gösterebilir. En çok karşılaşılan bronşit türleri şunlardır:

Akut Bronşit: Alt solunum yollarında en çok görülen rahatsızlıkların biri akut bronşittir. Genel olarak iki yaş altı çocuklarda çok fazla görülür. Uygun tedavi ile 10 gün içerisinde iyileşme görülebilir.

Alt solunum yollarında en çok görülen rahatsızlıkların biri akut bronşittir. Genel olarak iki yaş altı çocuklarda çok fazla görülür. Uygun tedavi ile 10 gün içerisinde iyileşme görülebilir. Kronik Bronşit: Uzun süre sigara içen kişilerin KOAH hastalığının gelişmesinden önceki dönemde ortaya çıkar. Özellikle kış aylarında en az 3 ay devam eden bir öksürük ve balgam görülür. Enfeksiyona bağlı olmadan yaşam boyu sürer.

Çocuklarda görülen bronşit, 2 yaş altındaki çocuklarda görülür. Nefes darlığına neden olabilir. Hastane ortamlarında kontrol altına alınır. Havadaki virüslerle kolayca bulaşabilir. Prematüre doğanlar, akciğer problemi olanlar ve sigara dumanına maruz kalan çocukların yakalanma durumları daha yüksektir.

Bronşit Bulaşı mıdır?

Bronşit farklı türleri olan bir rahatsızlıktır. Eğer mikroorganizmalar nedeniyle gelişme göstermiş ise bronşit bulaşıcı bir hastalıktır. Diğer nedenlerle gelişme göstermiş ise bulaşıcı değildir. Özellikle virüsler nedeniyle gelişme gösteren bronşit hem tehlikelidir hem de daha hızlı yayılma gösterebilir. Akut olarak ortaya çıkan bronşit tedavi edilirse kişiler normal sağlıklarına kavuşurlar. Fakat uygun tedavi uygulanmadığında zamanla hastalık kronikleşebilir. Kronik bronşit ömür boyu devam eder.