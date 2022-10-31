Bu 3 sebzeyi uyumadan önce kesinlikle yemeyin! İşte uykuyu sabote eden 3 sebze

Geniş kapsamlı sağlık yararları ile de lanse edilen brokoli, sindirim sistemi üzerinde ağır olabilen çok sayıda çözünür lif içerir. Vücudun sindirimi ne kadar uzun sürerse, uykuya dalması da o kadar uzun sürer.

Fasulye gibi diğer baklagiller de uykuyu bozabilecek şişkinliği tetikleyerek benzer sorunlara neden olabilir.

UYUMANIZA YARDIM EDEN YİYECEKLER

Uyku Vakfı, "Badem, ceviz, antep fıstığı ve kaju fıstığı gibi kuruyemişler genellikle uyku için iyi bir besin olarak kabul edilir" diyor. "Tam miktarlar değişebilse de, kabuklu yemişler, çeşitli bedensel süreçler için gerekli olan magnezyum ve çinko gibi temel minerallerin yanı sıra melatonin içerir." Bu minerallerin uykusuzluk çeken yaşlı insanların uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olduğuna dair çok sayıda kanıt var. Balıklarda bulunan D vitamini ve omega-3 yağ asitleri gibi diğer besinler de vücudun serotonin seviyelerini düzenlemeye yardımcı oldukları için faydalıdır.