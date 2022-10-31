Bu 3 sebzeyi uyumadan önce kesinlikle yemeyin! İşte uykuyu sabote eden 3 sebze

Kafein en büyük suçlular arasında yer alıyor, ancak sebzeler bile beyni aşırı uyararak veya sindirim sistemini aşırı yükleyerek uykuyu engeller. Uzmanlara göre kereviz, idrar söktürücü özellikleri nedeniyle uykudan önce tüketilmesi sorunlu olabilir. Çünkü gece idrara çıkma ihtiyacını artırabilir.
Kereviz, çoğunlukla sudan yapılan sağlıklı bir sebzedir. Tek bir porsiyonunda 115 gram su bulunmaktadır. Çiğ marulun ise yüzde 95'inden fazlasını su oluşturuyor. Doktor Stuart Galloway, gece idrara çıkma isteğini artırdığı için yatmadan önce diüretik tüketimine karşı uyarıda bulunuyor.
Akşam yeterli su alımı söz konusu olduğunda, yatmadan önce üç saat boyunca 300 ila 500 ml sıvı içilmesini tavsiye ediyor. Doğru zamanda alınan bu sıvı miktarı, uykunuzu bölmeden günlük su alımınızı karşılamanıza yardımcı olacaktır.
Yatmadan önce çok fazla sıvı, sık idrara çıkmanıza neden olabilir ve uyku sırasında mesanenizi doldurabilir. Bu, gece boyunca sizi uyandıran ve sizi tuvaleti kullanmak için yataktan kalkmaya zorlayan adrenalin artışına neden olur.
Uzman, böbrekler idrarı o kadar hızlı konsantre edemediği için vücut yaşlandıkça mesane kontrolünün giderek daha sorunlu hale geldiğini ekliyor, bu yüzden de daha hızlı dolacağını belirtiyor.
Amino asit olan tiramin açısından zengin olan domatesler, beyinde norepinefrin salınımını tetikleyerek vücudu uyanık tutabilir. Tiramin, beyin aktivitesini artıran ve vazokonstriksiyon yoluyla kalp atış hızını artıran bir beyin uyarıcısıdır. Amino asit çedar, gravyer ve parmesan gibi eski peynirlerde de bulunduğunu gibi kalp atış hızını da artırabiliyor.
Asidik gıdalar mide astarını tahriş edebilir ve vücuttaki asidik PH seviyelerini yükseltebilir, hazımsızlığı, mide ekşimesini ve asit reflüsü tetikleyebilir ve bunların tümü de uykuyu etkileyebilir. Yatmadan önce kremalı bir şey yemek istiyorsanız, bunların yerine birkaç kraker üzerinde biraz badem ezmesi koymayı deneyebilirsiniz.
Geniş kapsamlı sağlık yararları ile de lanse edilen brokoli, sindirim sistemi üzerinde ağır olabilen çok sayıda çözünür lif içerir. Vücudun sindirimi ne kadar uzun sürerse, uykuya dalması da o kadar uzun sürer.
Fasulye gibi diğer baklagiller de uykuyu bozabilecek şişkinliği tetikleyerek benzer sorunlara neden olabilir.
UYUMANIZA YARDIM EDEN YİYECEKLER
Uyku Vakfı, "Badem, ceviz, antep fıstığı ve kaju fıstığı gibi kuruyemişler genellikle uyku için iyi bir besin olarak kabul edilir" diyor. "Tam miktarlar değişebilse de, kabuklu yemişler, çeşitli bedensel süreçler için gerekli olan magnezyum ve çinko gibi temel minerallerin yanı sıra melatonin içerir." Bu minerallerin uykusuzluk çeken yaşlı insanların uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olduğuna dair çok sayıda kanıt var. Balıklarda bulunan D vitamini ve omega-3 yağ asitleri gibi diğer besinler de vücudun serotonin seviyelerini düzenlemeye yardımcı oldukları için faydalıdır.