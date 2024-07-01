Bu ağrıları görmezden gelmeyin! Felce neden olabilir...

Uzun süre masa başı çalışmak, tempolu yaşam ve yanlış duruş nedeniyle bel ve boyun ağrıları tetiklenip günlük yaşantınızı olumsuz etkileyebilir. Uzman Doktor Candan Hundemir, bel ve boyun fıtıkları ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatarak cerrahi müdahale gerektiren durumlarda geri dönüşü olmayan sonuçlar olabileceğini ifade etti.

DHA Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:55 PAYLAŞ ABONE OL

Teknoloji çağında olmamız ve ekran başında uzun süre zaman geçirmemiz bel ve boyun ağrılarına sebep olabilir. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Candan Hundemir, yüzde 95'inin mekanik kökenli olduğunu belirtti. Hundemir, "Bel ve boyun ağrıları kasların, bağların veya eklemlerin zorlanmasıyla yaşanıyor. Bunun temelinde genellikle ciddi bir sorun yatmamakla birlikte istirahat, ilaç veya fizik tedavi gibi cerrahi dışı yöntemlere iyi yanıt verebiliyor. Ancak, cerrahi olmayan bu yöntemler sırasında, aslında var olan sağlık sorunları gözden kaçabiliyor. Bunların başında da bel ve boyun fıtıkları geliyor" şeklinde ifade etti, erken teşhis ve doğru tedavinin önemini vurguladı.

YAŞLA BİRLİKTE KIKIRDAKLAR DA SUYUNU KAYBEDİYOR Opr. Dr. Candan Hundemir yaş faktörüne de değindi. Hundemir, "Bel ve boyun fıtıkları, omurlar arasında bulunan kıkırdakımsı yapıların hasar görmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Bu yapılar, omurgaya gelen fazla yükü emerek dengeliyor. Aşırı yüklenme ise bu yapıların bozulmasına, yıpranmasına ve aşınmasına yol açıyor. Yaşla birlikte kıkırdaklar suyunu kaybederken, onları bir arada tutan zarın yırtılmasına neden olabiliyor. Bu durum, kıkırdakların bulunduğu yerden omurilik ve sinirlerin geçtiği kanala doğru taşmasını, yani fıtıklaşmasını ve bu yapıların itilmesini tetikliyor" dedi.