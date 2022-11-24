Bu alışkanlık ömrünüze ömür katacak! Basit adımlarla 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı...

1. KUVVET ANTRENMANLARINI DÜZENLİ YAPIN

Fizyoterapist Sam Bhide, "Kas kütlesini korumak için kuvvet antrenmanı şarttır" diye açıklıyor. "Kas kütlesi 30 yaşında azalmaya başlar, bu da günlük işlev eksikliğine yol açarak katılığa, kas ve eklem zayıflığına, vücut ağrılarına ve eklem ağrılarına neden olabilir ve ayrıca kardiyovasküler hastalık olasılığını artırabilir."

Bhide, "Genel olarak konuşursak diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalık gibi birçok kronik hastalıktan erken ölüm şansını azaltmaya yardımcı olabileceğini gibi, kuvvet antrenmanı yapmak için pek çok iyi farklı neden var" diyor.

British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan bir araştırma, her hafta 30 ila 60 dakika kas güçlendirme aktivitesi yapmanın tüm nedenlere bağlı ölüm riskini %10-20 oranında azalttığını buldu.