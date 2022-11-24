Bu alışkanlık ömrünüze ömür katacak! Basit adımlarla 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı...

Yeşil çay içmekten kitap okumaya kadar bu basit adımlar genel sağlığınızı artırabilir.
1. KUVVET ANTRENMANLARINI DÜZENLİ YAPIN
Fizyoterapist Sam Bhide, "Kas kütlesini korumak için kuvvet antrenmanı şarttır" diye açıklıyor. "Kas kütlesi 30 yaşında azalmaya başlar, bu da günlük işlev eksikliğine yol açarak katılığa, kas ve eklem zayıflığına, vücut ağrılarına ve eklem ağrılarına neden olabilir ve ayrıca kardiyovasküler hastalık olasılığını artırabilir."
Bhide, "Genel olarak konuşursak diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalık gibi birçok kronik hastalıktan erken ölüm şansını azaltmaya yardımcı olabileceğini gibi, kuvvet antrenmanı yapmak için pek çok iyi farklı neden var" diyor.
British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan bir araştırma, her hafta 30 ila 60 dakika kas güçlendirme aktivitesi yapmanın tüm nedenlere bağlı ölüm riskini %10-20 oranında azalttığını buldu.
Ancak spor salonuna gitmek, kolay bir yaşam uzatma yolu olmaktan çok bir angarya gibi gelebilir. Bu nedenle kuvvet antrenmanını günlük hayatınızın bir parçası haline nasıl getirebilirsiniz? Bhide, günlük rutininize basit egzersizler eklemenizi öneriyor.
"Alışveriş yaparken üst vücut kaslarınızı güçlendirmek için market poşetlerini iki elinizle kaldırın" diyor. "Çamaşırları yüklemek için çömelin, daha güçlü bacaklara sahip olmak için 10 kez tekrarlayın."
Güç antrenmanı konusunda yeniyseniz, Bhide vücut ağırlığı egzersizleriyle başlamanızı öneriyor. Ardından kendinizi yeterince güçlü hissettiğinizde ağırlıklı görevlere geçebilirsiniz (başlarken her zaman profesyonel yardım almanız önerilir).
2. D VİTAMİNİ SEVİYELERİNİ ARTIRMAK
Jinekolog Narendra Pisal, yeterli D vitaminine sahip olmanın uzun vadeli sağlığınız, kemik gücünüz ve bağışıklık sisteminiz için önemli olduğunu söylüyor. "Uyku kalitesinde, enerji seviyelerinde, doğurganlıkta ve ruh halinde de büyük rol oynuyor. Optimal D vitamini seviyelerine sahip olmak, osteoporozun önlenmesine de yardımcı olacaktır. Aynı zamanda enfeksiyonlarla mücadelede ve enerji seviyenizin yanı sıra zihinsel sağlığınızı artırmada da yardımcı olacaktır."
Dr. Pisal, yorgunluk, kas ağrısı ve kötü uyku gibi semptomlarla D vitamini eksikliği yaygın ve sıklıkla yetersiz teşhis edilebildiğini söylüyor. Bu tip semptomlarınız varsa, doktorunuz size bir D vitamini kan testi önerebilir.
Düşük D vitamini seviyelerine sahipseniz, özellikle yılın bu zamanlarında vücudun yeterince üretmesi için yeterli güneş ışığı olmadığı için D vitamini takviyeleri alabilirsiniz. Eczacınız veya doktorunuz ise seviyelerinize bağlı olarak uygun doz konusunda tavsiyede bulunabilir.
3. KİTAP OKUYUN
Okumak sizi başka bir dünyaya taşımakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınız için de iyi olabilir. 2017'de yapılan bir çalışmada, her gece uyumadan önce 30 dakika kitap okuyanların, 12 yıl boyunca okumayanlara kıyasla ölme riskinde %20 azalma olduğunu gösterdi. Dr Deborah Lee, "kitap okumak gazete veya dergi okumaktan çok önemli ölçüde daha faydalıdır" diyor.
Okumak, düşüncelerinizi endişelerinizden uzaklaştırır, sakinlik ve rahatlama duyguları uyandırır ve stres hormonu kortizol düzeylerini, ayrıca kalp atış hızınızı ve kan basıncınızı düşürmektedir. Aslında, okumak meditatif bir görev olarak kabul edilir, yani zihin tek bir aktiviteye odaklanır ve bunun dinlenmeyi ve rahatlamayı arttırdığı kanıtlanmıştır. Böylece daha iyi uyumanıza da yardımcı olur.
4. BİTKİ BAZLI BESİNLER TERCİH EDİN
Hayvansal ürünler, düşük seviyelerde bile hastalık riskini ve kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanserler gibi hastalık riskini artırabilir. Bu nedenle et, balık, yumurta ve süt ürünlerinden kaçınmak erken ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilir. JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan ve veganların et yiyenlere kıyasla tüm nedenlere bağlı ölüm oranının %15 daha düşük olduğunu bulan 2013 araştırması et tüketmenin ömrü kısaltabileceğini gösteriyor.
Vegan olmak herkes için erişilebilir değildir ve herkesin yapmak isteyeceği bir şey değildir - ancak belki de haftada bir etsiz bir yemek planı yaparak daha fazla bitki bazlı yemeği hayatınıza nasıl kolayca dahil edebileceğinizi düşünmeye değer olabilir. Bitki bazlı bir diyeti benimserken, geniş bir yelpazede besin aldığınızdan emin olmak için yediğiniz yiyecekleri çeşitlendirmeyi unutmayın.
5. DAHA FAZLA YEŞİL ÇAY İÇİN
Dengeli bir diyet ve düzenli egzersizle çok yönlü sağlıklı bir yaşam sürmek, olabildiğince formda kalmanın en iyi yoludur, ancak ekstra bir destek isterseniz, birkaç bardak daha yeşil çay eklemeyi düşünebilirsiniz.
Yeşil çay, siyah çaydan farklıdır, çünkü çay yaprakları buharda pişirilir, kurutulur ve ezilir. Kaynatılan ve bileşenlerin kaybolduğu siyah çayın aksine yeşil çay, çok daha yüksek miktarlarda polifenoller içerir. Bu da bitkilerde bulunan ve birçok sağlık verici özelliğe sahip maddeler içerdiği anlamına gelir.
Yeşil çayın kalp hastalığını azaltmaya, oksidatif stresi azaltmaya ve kronik iltihabı düşürmeye yardımcı olduğu belirlendi. Ayrıca kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilir ve bunamanın başlamasını önlemeye yardımcı olabilir. Genel olarak, yeşil çayın sağlık yararlarının ömrü uzatmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir. Günde üç ila beş bardak yeşil çay içmeniz ömrünüzü uzatmaya yardımcı olabilir.. Çayı sıcak hatta kaynayan suyla yapın ve çayın (veya çay poşetinin) iki dakika demlenmesine izin verin. Bununla birlikte, kafein sizi uyanık tutabileceğinden akşam 6'dan sonra içmekten kaçınmanız önerilir.