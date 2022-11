Bu alışkanlık ömrünüze ömür katacak! Basit adımlarla 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı...

4. BİTKİ BAZLI BESİNLER TERCİH EDİN

Hayvansal ürünler, düşük seviyelerde bile hastalık riskini ve kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanserler gibi hastalık riskini artırabilir. Bu nedenle et, balık, yumurta ve süt ürünlerinden kaçınmak erken ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilir. JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan ve veganların et yiyenlere kıyasla tüm nedenlere bağlı ölüm oranının %15 daha düşük olduğunu bulan 2013 araştırması et tüketmenin ömrü kısaltabileceğini gösteriyor.