Bu belirtiler sizde de varsa dikkat! Hipertansiyon habercisi olabilir...

Toplumda sık görülen ancak çoğu zaman fark edilmeyen hipertansiyon, sessiz ilerleyen en tehlikeli sağlık sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, yüksek tansiyonun yıllarca hiçbir belirti vermeden kalp, böbrek ve beyin gibi hayati organlara zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı ve yorgunluk gibi günlük hayatta sık görülen şikayetlerin aslında hipertansiyonun habercisi olabileceğine dikkat çeken uzmanlar düzenli tansiyon ölçülmesinin önemine vurgu yapıyor.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaplan, "Modern yaşamın getirdiği stres, yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı, günümüzde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan hipertansiyonu (yüksek tansiyonu) her geçen gün daha yaygın hale getiriyor" dedi.

Doç. Dr. Mehmet Kaplan, "Hipertansiyon, çoğu zaman belirti vermeden ilerler. Baş ağrısı, baş dönmesi ya da yorgunluk gibi şikayetlerle kendini gösterebilir ama çoğu hastada hiçbir belirti olmadan da ciddi kalp, böbrek ve beyin hasarına yol açabilir. Bu yüzden tansiyonunuzu düzenli ölçtürmek hayati önem taşır" ifadelerini kullandı.