Bu besin hamilelikteki mide bulantısını bitiriyor!

ZENCEFİL

Zencefil aroması ile mideye iyi gelmektedir ve bulantıların giderilmesine yardımcıdır.Zencefil çayının gün içerisinde tüketmeniz bulantıların azalmasını sağlayacaktır.

LİMON



Hem ekşi tadı hem de kokusuyla mide bulantılarına iyi gelir. Bulantınız olduğu zaman limon koklamayı deneyebilirsiniz ya da zencefil çayınızın içerisine limon sıkarak aromalandırabilirsiniz.

NANE



Nane mideyi rahatlamaya yardımcıdır. Bulantının yoğun olduğu dönemlerde nane çayı tüketebilirsiniz.

TUZLU KRAKER VE LEBLEBİ



Mide bulantınızı tuzlu kraker ve leblebi yatıştırabilir. Gün içerisinde 4-5 adet minik tuzlu kraker veya 1 türk kahvesi fincanı kadar leblebi tüketebilirsiniz. Özellikle krakerlerin yağlı olmamasına dikkat edilmelidir.

ELMA

Elma bulantının azalmasında etkili besinlerden biridir. Ayrıca içerdiği lifler sayesinde kabızlık sorunlarını da çözebilmektedir.

Hamilelik döneminde mide bulantısını tetikleyebilecek besinler ve durumlar,

Susuzluk

Kızartılmış ve yağlı besinler

Şeker içeriği yüksek besinler

Baharatlı besinler

Asitli yiyecek ve içecekler

Çok sıcak besinler

Salçalı besinler

Yoğun kokuya sahip ortamlar olarak sıralanmaktadır.

Hamilelik döneminde ağırlık yapabilecek besinlerin başında tatlı ve hamur işleri yer almaktadır. Özellikle ekmek seçiminde tokluk süresini uzatmak ve kabızlığı önlemek için tam tahıllı ekmek grubu tercih edilmelidir. Kızartılmış ve yağ içeriği yüksek olan besinler ise mide problemlerine neden olmakta birlikte size ağırlık yapacaktır. Besinleri pişirirken sağlıklı pişirme yöntemlerinden yararlanılmalıdır. Kızartılan besinlerde vitamin ve mineral kaybı gerçekleşmektedir. Asitli içecekler hem mide bulantısına hem de yüksek şeker içeriğinden dolayı kalori alımına neden olmaktadır. İçecek tercihinizde su her zaman ilk sırada olmalıdır. Hamilelik döneminde günlük alınması gereken enerji ne kadar artsa da alınan enerjinin iyi kaynaklardan olmasına dikkat edilmelidir. Fazla tükettiğiniz her bir besin fazladan ağırlık kazanımı olarak size geri dönecektir.