Bu hastalık kadınlarda 6 kat fazla görülüyor! Basit bir şişkinlik deyip geçmeyin

"İnflamatuar bağırsak hastalığı, hem Crohn hem de Ülseratif Koliti içerir. Bu hastalık, yaklaşık 2:1 oranında, kadınlarda daha sık görülür" diyen Prof. Dr. Göral, şu ifadeleri kullandı: "Kadınlar, özellikle birkaç çocuk doğurmuşlarsa, daha hafif bir Crohn hastalığı geçirebilirler. Hamilelik sırasında hormonlar, hastalığı iyileştirebilir veya kötüleştirebilir. Belirtiler, ishal, dışkıda kan, kilo kaybı ve kansızlıktır. Tanı genellikle, kolonoskopi ve biyopsi örneklerinin patoloji ile incelenmesinden sonra konur. Tedavi değişebilir, ancak çoğu zaman, çoğu hamilelikte güvenli olan uzun süreli ilaçlar gerektirir. Kolon kanseri, Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar için 3 numaralı kanserdir. Kadınlara 50 yaşında tarama için güncel kılavuzlara uymaları ve ailelerinde hastalık öyküsü varsa, doktorlarıyla konuşmaları, bu durumda, daha erken yaşta ve daha sık aralıklarla tarama yaptırmaları önerilmelidir. Rahim, yumurtalık ve meme kanserleriyle de ilişkili, ailesel kolon kanseri sendromları vardır. Bu nedenle bir ailede bu kanserlerden birkaçı bulunursa, genetik danışmanlık önerilmelidir."

'DOĞUMDAN SONRA SAFRA KESESİ TAŞI GELİŞEBİLİR'

Kadınların safra kesesi boşalmasının erkeklerden daha yavaş olduğunu ve safra taşı geliştirme olasılığının erkeklere göre 2 kat daha fazla olduğunu açıklayan Göral, "Bu etki, benzersiz kadın hormonları nedeniyle hamilelik sırasında abartılır ve birçok kadının bebek sahibi olduktan sonra, safra taşı geliştirmesinin bir nedeni olabilir. Annesinde safra taşı olan kadınların, erkeklere göre, kendilerinde de safra taşı daha sık görülmektedir. Safra kesesi hastalığının belirtileri, yemek yedikten sonra sağ üst karın ağrısı, bulantı veya kusmayı içerebilir. Safra kesesi hastalığı genellikle doktorunuz tarafından öykü ve ultrason sonuçlarına dayanarak teşhis edilebilir. Safra taşı varsa, karında gaz, şişkinlik ve ağrı ile beraber, bazen de, kabızlık da olabilir" dedi.

Prof. Dr. Göral, sözlerini şöyle noktaladı:



"Hamilelik, hamileliğin erken döneminde ortaya çıkan, mide bulantısı ile ilişkilidir. Bu etki, kadınlarda normal olarak görülenin ötesinde mide boşalmasının yavaşlamasına bağlı olabilir. Hamilelik hormonlarından biri olan progesteron, kas kasılmasını geciktirmekle ilişkilidir ve bunun hamilelikte görülen mide bulantısının önemli bir nedeni olduğuna inanılmaktadır. Kadınlar, ayrıca hamilelik sırasında daha sık mide ekşimesi ve reflü hastalığı yaşarlar. Bu, hamilelik sırasında artan progesteron seviyelerinin yanı sıra, bebeğin artan boyutundan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Hamileliğin ikinci yarısında en belirgindir. Kabızlık benzeri belirtiler de, hamilelikte yaygındır."