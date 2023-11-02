Bu karışımı tüketen hasta olmuyor! Bir bardak suya ekleyin ve için...

Hazırladığınız karışımı, yemeklerinize, çorbalarınıza, salatalarınıza veya yoğurdunuza ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bu karışımı sıcak suyla karıştırarak çay olarak da tüketebilirsiniz.

Bu karışımın yan etkileri nadirdir. Ancak, çok fazla tüketilmesi durumunda, mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle, bu karışımı ölçülü olarak tüketmek önemlidir. Hangi baharat karışımını seçerseniz seçin, baharatları ölçülü olarak tüketmek önemlidir. Çok fazla baharat tüketmek, mide rahatsızlıklarına veya diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.