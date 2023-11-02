Bu karışımı tüketen hasta olmuyor! Bir bardak suya ekleyin ve için...

Baharat karışımları, doğru şekilde tüketildiğinde, iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere sahiptir. Böylece kronik rahatsızlıklardan kansere kadar birbirinden farklı soruna iyi gelebilir.
Kırmızı biber, kapsaisin adı verilen bir bileşik içerir. Kapsaisin, ağrıyı azaltmaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur.
Zerdeçal, kurkumin adı verilen bir bileşik içerir. Kurkumin, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir.
Karabiber, piperin adı verilen bir bileşik içerir. Piperin, zerdeçalda bulunan kurkuminin emilimini artırmaya yardımcı olur. Kimyon, antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.
Bu karışımı hazırlamak için, aşağıdaki malzemeleri bir havanda veya mutfak robotunda birlikte öğütün:
Hazırladığınız karışımı, yemeklerinize, çorbalarınıza, salatalarınıza veya yoğurdunuza ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bu karışımı sıcak suyla karıştırarak çay olarak da tüketebilirsiniz.
Bu karışımın yan etkileri nadirdir. Ancak, çok fazla tüketilmesi durumunda, mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle, bu karışımı ölçülü olarak tüketmek önemlidir. Hangi baharat karışımını seçerseniz seçin, baharatları ölçülü olarak tüketmek önemlidir. Çok fazla baharat tüketmek, mide rahatsızlıklarına veya diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.