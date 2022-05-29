Bu "kırık" fark etmeden oluşuyor! Ayağınızdaki bu hisse dikkat...

Vücudun sınırlarını zorlayacak şekilde kemiğin uzun süre güce ve yüke maruz kalmasının "stres kırığı"na neden olabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Osman Lapçın, antrenmansız spor yapılmaması, fiziksel aktivitelerde zeminlere dikkat edilmesi ve doğru ayakkabı seçimi konusunda uyarıda bulundu.

Vücut, günlük aktiviteleri sırasında yapmadığı şeylerle karşılaştığında farklı tepkiler gösterebiliyor. Genellikle aşırı kullanıma bağlı tekrarlayan baskı nedeniyle oluşan mikro düzeydeki ince çatlaklar "stres kırığı" olarak adlandırılıyor.

Çoğunlukla ayak ve tarak kemiklerinde görülen stres kırığına, vücudun sınırlarını zorlayan aktiviteler yapan profesyonel sporcular ve askerler ile uzun süre ayakta durmayı gerektiren meslek gruplarındaki çalışanlarda rastlanıyor.

"Stres" kelimesi nedeniyle halk arasında genellikle psikolojik olduğu düşünülen stres kırığına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Dr. Öğretim Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Osman Lapçın, kırığa neden olan stresin psikolojik değil kemiğin maruz kaldığı fiziksel bir stres olduğunu söyledi.

Bunun bir anda değil, kemiğin normalde etkilenmeyeceği bir yük veya kuvvetle sürekli karşılaşması sonucunda oluştuğunu dile getiren Lapçın, kırığın sıklıkla baldır, ayak, tarak kemiği ile uyluk kemiğinde görüldüğünü kaydetti.

Lapçın, röntgende görülmeyen stres kırığının tespiti için farklı bir görüntüleme yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu da MR oluyor. Çünkü MR, kemiğin içerisindeki sıvı düzeyini, ödemi çok rahatlıkla gösterdiği için röntgenin yakalayamayacağı bu süreci çok rahatlıkla yakalıyoruz." bilgisini verdi.

Hastaların, ani bir travma ya da başlangıç olmadan aktiviteyle artan, dinlenince azalan, kırığın söz konusu olduğu bölgedeki hassasiyet şikayetiyle başvurduklarını aktaran Lapçın, buna şişlik ve ciltte kızarıklığın da eşlik ettiğini dile getirdi.