Bu kişilerde Alzheimer riski %73 daha fazla!

Son araştırmalar, beyin sağlığını etkileyebilecek yeni ve şaşırtıcı bir faktör olduğunu ortaya koydu. Kabızlık, yalnızca bağırsaklarınız için değil, beyniniz için de kötü bir etken olabilir. Dr. Micheal Mosley, Hollanda'da bir toplantıda sunulan bazı araştırmaların; kabızlık ve artan demans oranı arasında ilişkili olabileceğini söyledi.
Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan 12.000'den fazla Amerikalı doktor ve hemşire üzerinde yürütülen bir araştırmada bu sonuçlara erişildi. Araştırmaya katılanlardan bilişsel testlerin yanı sıra bağırsak hareketleriyle de ilgili anket doldurmaları istendi.
Çalışma bulguları, haftada üç veya daha az bağırsak hareketi olan kişilerin demans belirtileri gösterme olasılığının yüzde 73 daha fazla olduğunu gösterdi. Dr. Mosley, buradaki önemli faktörlerden birinin tuvalete "gitme" şekli olduğunu belirtiyor.
Mosley; anatomimizin şeklinin, bağırsaklarımızı açmak için en uygun pozisyonun "çömelme pozisyonu" olduğunu ve bu durumun rektumu düz tutarak alt bölümdeki kasları gevşettiğini anlattı.
Üstelik çömelme pozisyonu ile tuvalete gitmenin, sadece iki hafta içerisinde tuvalette geçirdiğiniz zamanı azaltabileceğini gösteren çeşitli araştırmalar mevcut.
Ancak kabızlıkla baş etmenin tek yolu bu değildir, çünkü kabızlığın arkasındaki etkenlerden biri bağırsaklarınızda daha az sayıda iyi bakteri bulunmasına neden olabilir. Aynı zamanda araştırmada, diyetteki lifleri iltihabı azaltan bir kimyasal olan bütirata dönüştüren bakterilerin daha az olduğu görüldü.
Doktor Mosley; butiratın, beynimizi kanımızda dolaşan virüslerden ve diğer toksinlerden koruyan kan-beyin bariyerinin korunmasına yardımcı olduğunu belirtti. Bağırsaklarımızda 'iyi' bakterilerin daha az, 'kötü' bakterilerin ise daha fazla olması, kabızlıkla zayıf beyin sağlığı arasındaki bağlantıyı açıklamaya yardımcı olabileceğini de dile getirdi.
Sarımsak, pırasa, soğan ve yer elması gibi yüksek lifli yiyecekler yiyerek bütirat seviyenizi artırabilirsiniz. Kabızlığın üstesinden gelmeye yardımcı olabilecek bir başka ipucu da her gün bol su içmektir.
Ancak doktor, iki hafta boyunca herhangi bir iyileşme olmaksızın kabızlık yaşıyorsanız doktorunuzla konuşmanız gerektiği konusunda da uyardı.