Bu kişilerde Alzheimer riski %73 daha fazla!

Mosley; anatomimizin şeklinin, bağırsaklarımızı açmak için en uygun pozisyonun "çömelme pozisyonu" olduğunu ve bu durumun rektumu düz tutarak alt bölümdeki kasları gevşettiğini anlattı. Üstelik çömelme pozisyonu ile tuvalete gitmenin, sadece iki hafta içerisinde tuvalette geçirdiğiniz zamanı azaltabileceğini gösteren çeşitli araştırmalar mevcut.

Ancak kabızlıkla baş etmenin tek yolu bu değildir, çünkü kabızlığın arkasındaki etkenlerden biri bağırsaklarınızda daha az sayıda iyi bakteri bulunmasına neden olabilir. Aynı zamanda araştırmada, diyetteki lifleri iltihabı azaltan bir kimyasal olan bütirata dönüştüren bakterilerin daha az olduğu görüldü.