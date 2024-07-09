Bu saatlerde denize girenler dikkat! Beyinde hasar bırakabiliyor...

Deniz suyu tuzlu olduğu için sıvı kaybını artırdığını vurgulayan Bozkurt, "Onun için güneşin dik gelmediği saatleri tercih etmek her zaman için uygun olacaktır. Vücudu sıcak havaya adapte etmek gerekiyor. Birdenbire çıkmaya kalkışırsak vücudun denge mekanizması şaşar. Kendimizi buradaki adaptasyona alıştırmak lazım." diye konuştu.

SICAK ÇARPMASI YAŞAYAN KİŞİNİN VÜCUDU SOĞUTULMALI

Sıcak çarpması vakalarıyla karşı karşıya kalanlara uyarılarda bulunan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Kişinin sıcak kalmasına bağlı bazı semptomları gelişiyorsa yapacağınız şey vücudu soğutmaktır. Üstündeki kalın kıyafetleri çıkarmalısınız. Hasta gölge bir alana alınmalı, sert ve düz bir zemine uzandırılmalı. Kişiye ağızdan sıvı ve tuz dengesini sağlayacak içecekler içirilmeli. Sıcaklığa bağlı olduğunu düşündüğünüz ateş yüksekliklerinde, herhangi bir enfeksiyona bağlı değilse ateş düşürücü vermeyin, bu kişilerde işe yaramayacaktır. Bizim size önerimiz ateş düşürücü değil, sıvı desteğini sağlayıp vücudu dışarıdan soğutmaya çalışın."