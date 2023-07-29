Bu saatte uyandığınızda gün boyu zinde hissedeceksiniz! Ne halsizlik kalacak ne de yorgunluk…

Uyku sorunları, bir bireyin gündelik hayatını ve hatta sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bir gece bile az uyumak bütün bir haftamızın dengesini bozabilir. Bu duruma karşı alabileceğiniz önlemler ise şöyle;
İnsanların biyolojik düzeni aslında sabahları erken kalkıp akşamları erken uyumaya yatkındır. Güneşin doğuşu ile vücudumuz da uyanır ve batışı ile uykuya hazırlanır. Bu nedenle güneş battıktan sonra daha uykulu hissederiz.
Uyumanız gereken saat ise sabah ne zaman uyanacağınız ve kaç saat uyumanız gerektiğine bağlıdır. Bu noktada uyku süreniz ise yaşınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir.
NE KADAR UYKUYA İHTİYACINIZ VAR?
Uzmanlara göre yetişkinler her gece en az 7 saat uyumalı. İşte yaşlara göre ne kadar saat uyumalısınız;
UYUMAK İÇİN EN İDEAL SAATLER
SİRKADİYEN RİTİM NASIL ÇALIŞIR?
Sirkadiyen ritim, vücudumuzun biyolojik saati anlamına da gelen 24 saatlik bir döngüyü anlatmaktadır. İnsanların genel olarak en uykulu hissettiği saat aralıkları ise 13.00-15.00 ile 02.00-04.00'dır.
Sirkadiyen ritim uyuma ve uyanma zamanınızı yönetir. Her gün aynı saatte uyumaya ve uyanmaya bir kere alıştığınızda beyninizde bu sisteme adapte olur. Bunun sonucunda ise geceleri kolayca aynı saatte uykuya dalabilir ve sabah alarmınız çalmadan uyanabilirsiniz.
Eğer rutin bir çalışma düzeniniz yoksa ve geceleri farklı saatlerde uyuyorsanız sirkadiyen ritminizin de bozulabilir. Bu durum ise gün içerisinde kendinizi uykusuz hissetmenize ve gece uykuya dalmakta zorlanmanıza neden olabilir.
YETERİ KADAR UYUMAZSANIZ NE OLUR?
Gün içerisinde yorgun hissediyorsanız bunun temelinde geceleri yeteri kadar uyumamanız yatıyor olabilir. Aynı zamanda gün içerisinde kendinizi daha sinirli hissedebilir, sakar ve unutkan olabilirsiniz.
Eğer sürekli olarak uyumanız gerekenden az uyuyorsanız, bu durum uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına da yol açabilir. Yetersiz uyku uyumak;
gibi problemlere neden olabilir.
ÇOK FAZLA UYUMANIN YAN ETKİLERİ
Eğer 8 ila 9 saatten daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyorsanız ve buna rağmen gün içerisinde de uykusuz hissediyorsanız gereğinden fazla uyuyor olabilirsiniz.
Çok fazla uyumanın yan etkileri yetersiz uyku ile benzerlik gösterebilir. Örneğin depresyon, kardiyovasküler hastalıklar (kalp ya da kan gruplarını içeren rahatsızlıklar), sinirli olmak hem fazla uyuyan hem de uykusunu alamayan insanlarda görülebilen belirtilerdir. Ancak bu belirtiler sadece uyku problemlerinin göstergesi değildir. Aynı zamanda altında yatan farklı sağlık problemlerinin de habercisi olabilir.
Endişeli hissetme, depresyon hali, uyku apnesi, Parkinson hastalığı, diyabet, kalp hastalığı, obezite, tiroit rahatsızlıkları, astım bu duruma yol açabilecek problemlerden birkaçıdır.