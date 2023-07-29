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Bu saatte uyandığınızda gün boyu zinde hissedeceksiniz! Ne halsizlik kalacak ne de yorgunluk…

Uyku, hayatımızın olmazsa olmazıdır. Bu nedenle yaşayacağımız uyku sorunları başta kalp krizi olmak üzere birçok rahatsızlığa sebep olabilir. Geceleri ne kadar uyusak da kendimizi gün içinde yorgun hissetmek, uyku problemleri yaşadığımızın bir göstergesidir. Ancak tüm bu sorunları çözmenin anahtarı size önereceğimiz bu yöntemde saklı.

Giriş Tarihi: 29.07.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 12:02
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Bu saatte uyandığınızda gün boyu zinde hissedeceksiniz! Ne halsizlik kalacak ne de yorgunluk…

Uyku sorunları, bir bireyin gündelik hayatını ve hatta sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bir gece bile az uyumak bütün bir haftamızın dengesini bozabilir. Bu duruma karşı alabileceğiniz önlemler ise şöyle;

İnsanların biyolojik düzeni aslında sabahları erken kalkıp akşamları erken uyumaya yatkındır. Güneşin doğuşu ile vücudumuz da uyanır ve batışı ile uykuya hazırlanır. Bu nedenle güneş battıktan sonra daha uykulu hissederiz.

Uyumanız gereken saat ise sabah ne zaman uyanacağınız ve kaç saat uyumanız gerektiğine bağlıdır. Bu noktada uyku süreniz ise yaşınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir.

NE KADAR UYKUYA İHTİYACINIZ VAR?

Uzmanlara göre yetişkinler her gece en az 7 saat uyumalı. İşte yaşlara göre ne kadar saat uyumalısınız;

  • 0-3 aylık toplamda 14-17 saat
  • 4-12 aylık toplamda 12-16 saat
  • 1-2 yaş toplamda 11-14 saat
  • 3-5 yaş toplamda 10-13 saat
  • 9-12 yaş toplamda 9-12 saat
  • 13-18 yaş toplamda 8-10 saat
  • 18-60 yaş her gece en az 7 saat
  • 61-64 yaş her gece 7-9 saat
  • 65 yaş ve daha büyükler her gece 7-8 saat

UYUMAK İÇİN EN İDEAL SAATLER

  • Sizin için en doğru uyku saati yaş grubunuzun uyuması gereken uyku miktarı ve sabah uyanmanız gereken zamana bağlı olarak hesaplanabilir. Örneğin yetişkin bir birey olarak sabah 7'de uyanmanız gerekiyorsa, gece 12'den önce uyumaya özen göstermelisiniz. Bu sayede önerilen 7 saatlik uyku süresini tamamlayabilirsiniz.
  • İyi bir uyku için uygulayabileceğiniz başka bir yöntem ise hafta sonları da dahil olmak üzere her gün aynı saatte uyuyup uyanmayı alışkanlık haline getirmektir. Çünkü hafta sonları geç uyuduğunuzda hafta içindeki uyku düzeninizi (ve sirkadiyen ritminizi) bozabilir ve erken kalkmanızı zorlaştırabilir.

SİRKADİYEN RİTİM NASIL ÇALIŞIR?

Sirkadiyen ritim, vücudumuzun biyolojik saati anlamına da gelen 24 saatlik bir döngüyü anlatmaktadır. İnsanların genel olarak en uykulu hissettiği saat aralıkları ise 13.00-15.00 ile 02.00-04.00'dır.

Sirkadiyen ritim uyuma ve uyanma zamanınızı yönetir. Her gün aynı saatte uyumaya ve uyanmaya bir kere alıştığınızda beyninizde bu sisteme adapte olur. Bunun sonucunda ise geceleri kolayca aynı saatte uykuya dalabilir ve sabah alarmınız çalmadan uyanabilirsiniz.

Eğer rutin bir çalışma düzeniniz yoksa ve geceleri farklı saatlerde uyuyorsanız sirkadiyen ritminizin de bozulabilir. Bu durum ise gün içerisinde kendinizi uykusuz hissetmenize ve gece uykuya dalmakta zorlanmanıza neden olabilir.

YETERİ KADAR UYUMAZSANIZ NE OLUR?

Gün içerisinde yorgun hissediyorsanız bunun temelinde geceleri yeteri kadar uyumamanız yatıyor olabilir. Aynı zamanda gün içerisinde kendinizi daha sinirli hissedebilir, sakar ve unutkan olabilirsiniz.

Eğer sürekli olarak uyumanız gerekenden az uyuyorsanız, bu durum uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına da yol açabilir. Yetersiz uyku uyumak;

  • Daha sık hasta olmak
  • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
  • Diyabet
  • Kalp hastalığı
  • Obezite
  • Depresyon

gibi problemlere neden olabilir.

ÇOK FAZLA UYUMANIN YAN ETKİLERİ

Eğer 8 ila 9 saatten daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyorsanız ve buna rağmen gün içerisinde de uykusuz hissediyorsanız gereğinden fazla uyuyor olabilirsiniz.

Çok fazla uyumanın yan etkileri yetersiz uyku ile benzerlik gösterebilir. Örneğin depresyon, kardiyovasküler hastalıklar (kalp ya da kan gruplarını içeren rahatsızlıklar), sinirli olmak hem fazla uyuyan hem de uykusunu alamayan insanlarda görülebilen belirtilerdir. Ancak bu belirtiler sadece uyku problemlerinin göstergesi değildir. Aynı zamanda altında yatan farklı sağlık problemlerinin de habercisi olabilir.

Endişeli hissetme, depresyon hali, uyku apnesi, Parkinson hastalığı, diyabet, kalp hastalığı, obezite, tiroit rahatsızlıkları, astım bu duruma yol açabilecek problemlerden birkaçıdır.

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