Bu saatte uyandığınızda gün boyu zinde hissedeceksiniz! Ne halsizlik kalacak ne de yorgunluk…

Uyku sorunları, bir bireyin gündelik hayatını ve hatta sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bir gece bile az uyumak bütün bir haftamızın dengesini bozabilir. Bu duruma karşı alabileceğiniz önlemler ise şöyle;

İnsanların biyolojik düzeni aslında sabahları erken kalkıp akşamları erken uyumaya yatkındır. Güneşin doğuşu ile vücudumuz da uyanır ve batışı ile uykuya hazırlanır. Bu nedenle güneş battıktan sonra daha uykulu hissederiz.

Uyumanız gereken saat ise sabah ne zaman uyanacağınız ve kaç saat uyumanız gerektiğine bağlıdır. Bu noktada uyku süreniz ise yaşınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir.

NE KADAR UYKUYA İHTİYACINIZ VAR?

Uzmanlara göre yetişkinler her gece en az 7 saat uyumalı. İşte yaşlara göre ne kadar saat uyumalısınız;