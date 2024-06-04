Bu takviyelerin bilinçsiz kullanımı böbrek taşına neden oluyor! Tedavi edilmezse böbrek nakli gerekebilir

'OBEZİTE TETİKLEYEBİLİR'

Taş oluşumu için en önemli risk faktörlerinden birinin idrar miktarının düşük olması olduğunu belirten Prof. Dr. Yürük, "İdrar miktarı yeterli sıvı alınmamasına ya da fazla sıvı kaybına (fazla egzersiz, sıcak bölgelerde çalışma ya da yaşama gibi nedenlerle) bağlı olarak az olabilir. En sık görülen taş tipi kalsiyum taşı olmasın rağmen kalsiyum taşlarının nedeni genellikle yenilen kalsiyum miktarı değil, böbreklerinizin vücuttaki kalsiyum dengesini sağlamak için aldığı önlemlerdir. Hatta sanılanın aksine diyetle kalsiyum alınmaması taş oluşumuna neden olabilir. Diğer taraftan diyette fazla miktarda oksalat ya da hayvansal protein almak böbrek taşı oluşumu için risk oluşturmaktadır. Kronik ishal ile seyreden bağırsak hastalıkları ve geçirilmiş sindirim sistemi ameliyatları ile hem sıvı kaybı olduğu hem de oksalat emilimi arttığı için kalsiyum oksalat taşları oluşma riski artar. Obezite idrar asit düzeyini değiştirerek taş oluşumunu kolaylaştırır. Medikal rahatsızlıklar için kullanılan birtakım ilaçlar, kalsiyum ve C vitamini takviyeleri taş oluşumuna zemin hazırlayabilir. Eğer birinci derece yakınlarda böbrek taşı varsa sizde de yaşam boyu böbrek taşı gelişme risk diğer insanlardan daha yüksek olacaktır" dedi.