Bunama riskini %50 düşüren mucize alışkanlık! Her gün yaptığınızda beyninizi yeniliyor…

Demansın giderek yaygınlaşan bir hastalık olması ve önümüzdeki yıllarda neredeyse üç katına çıkacak olması beklentisi, birçok kişiyi endişeye sürüklüyor. Yapılan yeni bir çalışma, bunama riskini toplamda %50’ye kadar azaltabilecek üç kural belirledi. İşte o yöntemler…

Giriş Tarihi: 13.08.2022 08:52 PAYLAŞ ABONE OL

Dünya çapında yaklaşık 55 milyon insan bunama hastalığının pençesinde. Dünya Sağlık Örgütü, neredeyse her ülkedeki nüfus içindeki yaşlıların oranı artarken, bu sayının 2030'da 78 milyona ve 2050'de 139 milyona çıkması beklendiğine dair rakamlar açıkladı. Bu artışı tersine çevirmeyi amaçlayan araştırmalar ise tüm hızıyla devam ediyor. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, beyin sağlığını artırabilecek üç aktivite belirledi. Yapılan bu analizde; kitap okumak, yoga yapmak ve aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek gibi boş zaman aktivitelerinin bunama riskini azaltmaya yardımcı olabileceği sonucuna varıyor.

Pekin'den araştırma yazarı Lin Lu, önceki araştırmaların, boş zaman etkinliklerinin daha düşük kanser riski, atriyal fibrilasyonun azalması ve bir kişinin kendi iyiliğini algılaması gibi çeşitli sağlık yararları ile ilişkili olduğunu belirtti. Fakat bunamanın önlenmesinde boş zaman etkinliklerinin rolüne dair çeşitli kanıtlar bulunuyor. Bu araştırma, el işi yapmak, spor yapmak veya gönüllü bir aktiviteye katılmak gibi boş zaman etkinliklerinin demans riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu tespit etti. Analiz, dünya çapında demansı olmayan toplam iki milyondan fazla insanı içeren 38 çalışmanın gözden geçirilmesi ile yapıldı. Katılımcılar, en az üç yıl boyunca takip edildi. Araştırma sırasında, katılımcılar, boş zaman aktiviteleri hakkında anketler ve görüşmeler yoluyla bilgi verdiler. Boş zaman etkinlikleri, insanların zevk almak veya iyilik yapmak için uğraştıkları ve zihinsel, fiziksel ve sosyal faaliyetlere ayrıldığı faaliyetler olarak tanımlandı.