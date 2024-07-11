Bunu yapan kırışıklık nedir bilmiyor! Meğer formülü dolabımızdaymış...

Özcan, "Öncelikle cildimizin kızarmasına veya ağrımasına yol açacak güneş yanıkları oluşabilir. Zamanla kırışıklıklara, ince çizgilere ve sarkmalara yol açarak cildimizin daha hızlı yaşlanmasına neden olur. Güneşin sebep olduğu bir başka değişiklik de el sırtında ve yüz bölgesinde sık oluşan yaşlılık lekeleridir. Bunlar büyüklüğü 1-2 santimetreye kadar uzanabilen kahverengi yuvarlak lekeler şeklinde ortaya çıkar. Son olarak bunlardan en ciddi olanı da dokunduğumuzda elimiz ile sert ve pütürlü olarak hissettiğimiz cilt değişiklikleridir. Tıpta aktinik keratoz adı verilen bu lezyonlar tedavi edilmezse cilt kanserine dönüşebilir" şeklinde konuştu.





"CİLDİMİZ ÇOK FAZLA GÜNEŞ ALDIĞINDA FAZLADAN MELANİN ÜRETEREK KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞIR"

Ciltte görülen koyu lekelerin hiperpigmentasyon olarak adlandırıldığı bilgisini veren Dr. Özcan, "Bu durum, cilde rengini veren melaninin bazı bölgelerde daha fazla üretilmesi ile meydana gelir. Bunun en önemli tetikleyicilerinden biri güneşe maruz kalmaktır. Cildimiz çok fazla güneş aldığında fazladan melanin üreterek kendini korumaya çalışır ve bu da koyu lekelere neden olur. Hamilelik sırasında veya doğum kontrol hapı alındığında oluşan hormonal değişiklikler de hiperpigmentasyona neden olabilir. Bazı insanlarda da sivilce izleri gibi cilt yaralanmalarından veya iltihaplarından sonra gelişir. Sadece yaşlanma bile buna neden olabiliyor çünkü Meercilt hücreleri eşit olmayan bir şekilde melanin üretmeye başlayabiliyor" ifadelerine yer verdi.