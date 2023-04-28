Burnu Tıkalı Bebek Nasıl Yatırılmalı? Burnu Tıkalı Bebek Gece Nasıl Rahat Uyur?

Küçük çocuklarının kaliteli bir uyku çekmeleri için burnu tıkalı bebek nasıl yatırılmalı sorusunun yanıtı, anne ve babalar tarafından sıklıkla araştırılır. Burnu tıkalı bebek gece nasıl rahat uyur diye soranların, bazı uçucu bitkisel yağlardan yararlanmaları gerekebilir. Uykuda burnu tıkalı çocuğa ne yapılmalı diyenler için en etkili yöntemlerden biri de burun açıcı sprey kullanmaktır. Geniz akıntısı olan bebek nasıl yatırılmalı? İşte detaylar…

Burnu Tıkalı Bebek Nasıl Yatırılmalıdır?

Solunum işlevinin yerine getirilmesi için burun hayati öneme sahiptir. Havayı ilk önce filtreler ve biraz ısıttıktan sonra akciğerlere gönderir. Burnun tıkalı olması daralmaya neden olduğu için hava akışının yapılmasına engel olur. Böyle bir durumda ağız yoluyla nefes alınmaya başlanır, ancak bu sağlık açısından iyi değildir. Çünkü burun, tozların, bakterilerin ve polenlerin akciğere ulaşmasını önleyen bir yapıya sahiptir. Bebeklerde burun tıkanıklığına neden olan birçok faktör bulunur. Sebebi her ne olursa olsun, onlar için son derece rahatsız edici bir durumdur. 0-1 yaş arasındaki bebeklerde ise çok daha tehlikeli sonuçlanabilir.

Bebeklerin burnu tıkandığında uykuya dalmaları neredeyse imkansızdır. Bütün bir gece boyunca ağlayabilir ve nefes almakta güçlük çekebilirler. Sürekli ağızlarından nefes alıp vermeleri, bu durumun en önemli belirtisidir. Sırt üstü yatırmak ise daha fazla tıkanmasına neden olur. Bu yüzden, yan yatırmak ve baş kısmını küçük bir yastık yardımıyla biraz kaldırmak etkili sonuç almayı sağlar.

Gece Burnu Tıkanan Çocuğa Ne Yapılmalıdır?

Bebeğin yattığı odanın havasının kuru olması, onun burnunun tıkanmasına sebep olabilir. Bundan dolayı buhar makineleri kullanarak veya peteklerin üzerine nemli bezler konularak ortamın havası nemlendirilmelidir. Bu, burun içinin yumuşamasına yardımcı olur. Bir diğer yöntem, tuzlu su ile temizlemektir. Burun aspiratörleri ile burun açıcı spreyler ise tıkanıklığı gidermekte çok etkilidir. Ek olarak, nane ve okaliptüs yağından küçük bir damlayı koklatmak ve burun deliklerine hafifçe sürmek işe yarar bir diğer yöntemdir.