Burnunuz kanadığı anda bunu yapın!





"BURUN KANAMASINA BİRÇOK ETKEN NEDEN OLABİLİR"

Burun kanamaları, travmanın yanı sıra; burun mukozasına bağlı problemlerden dolayı da olabileceğini söyleyen Uysal, "Burnun içini, sağladığı nemle koruyan mukozal örtü herhangi bir sebeple zedelendiğinde veya salgı işlevini yerine getiremeyerek kuruluğa neden olduğunda; ince bir yapıya sahip olan mukozanın hemen altında bulunan damarlarda kanama meydana gelebilir. Burun damarlarında zedelenme ve çatlamalara bağlı gelişen kanamalara zemin hazırlayan başlıca faktörlerden bazıları; kuvvetli burun sümkürme, burun karıştırma, burun-yüz travmaları, sıcak havalar, akut üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik rinit (saman nezlesi), diğer rinitler (sıklıkla yaş, gebelik ve çevresel etmenlere bağlı) veya kronik sinüzit gibi rahatsızlıklardır. Öte yandan burun kemiğindeki eğrilikler de burun kanamalarının altında yatan sebeplerdendir" şeklinde konuştu



"SICAK HAVADA BURUN KANAMALARINDA ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR"

Aşırı sıcak ve kuru havaların burun kanamalarını tetikleyebileceğini belirten Uysal, "Yaz aylarında burun kanamaları can sıkıcı olabilir, ancak nedenlerini anlamak ve önleyici tedbirler uygulamak, bunların oluşumunu en aza indirmeye yardımcı olabilir. Su içerek, burun kanallarını kuru havadan ve güneşe maruz kalmaktan koruyarak ve gerektiğinde zamanında tıbbi yardım alarak, bireyler yaz aylarında burun kanamalarını etkili bir şekilde yönetebilirler. Bazı kimyasalların olduğu ortamlar, tozlu ve kirli hava gibi bazı çevresel faktörler de burun kanaması nedenleri arasında sıralanabilir. Tüm bu nedenlerin yanı sıra; sigara kullanımı da burun mukozasının doğal yapısını bozduğundan kanamalara zemin hazırlamaktadır" dedi.